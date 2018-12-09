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Spor

Eczacıbaşı VitrA dünya üçüncüsü

Eczacıbaşı VitrA - Dentİl Praİa Clube: 3-0 İSTANBUL,(DHA) SALON: Shaoxing Olympic Sports Centre HAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Nathanon Sowapark (Tayland) ECZACIBAŞI VİTRA: Gözde, Kim, Larson, Beyza, Gibbemeyer, Gamze, Simge (L) (Meliha) DENT

09 Aralık 2018 16:43

Eczacıbaşı VitrA - Dentİl Praİa Clube: 3-0

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Shaoxing Olympic Sports Centre
HAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Nathanon Sowapark (Tayland)
ECZACIBAŞI VİTRA: Gözde, Kim, Larson, Beyza, Gibbemeyer, Gamze, Simge (L) (Meliha)
DENTIL PRAIA CLUBE: Fabiana, Carol, Fawcett, Lloyd, Rosamaria, Fe Garay, Suelen (L) (Ananda, Pavao, Bedani)
SETLER: 25-16, 25-18, 25-19
SÜRE: 1 saat 16dakika (24\', 24\', 28\')

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Brezilya ekibi Praia ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Karşılaşmanın birinci setinde Gözde Yılmaz ve Beyza Arıcı\'nın etkili oyunu dikkat çekerken, Eczacıbaşı VitrA seti 25-16 zorlanmadan kazandı. Orta oyuncuların blok ve hücumdaki etkili oyunları devam ederken, kaptan Jordan Larson\'ın da etkisiyle turuncu beyazlılar ikinci seti 25-18 önde bitirdi. Oyunun kontrolünü maç boyunca elinde tutan Eczacıbaşı VitrA, üçüncü seti de kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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