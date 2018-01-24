Eczacıbaşı VitrA avantajı kaptı

Eczacıbaşı VitrA - Yamamay e-work Busto Arsizio: 3-1

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Lemonia Moula, Volodymyr Bosenko

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Adams, Simge (L), Hande, Ezgi, Güldeniz.

Yamamay e-work: Bartsch, Berti, Diouf, Gennari, Stufi, Orro, Spirito (L), Wilhite, Botezat.

Setler: 3-1 (29-27, 25-18, 25-27, 25-18)

Süre: 109 dakika (31, 25, 29, 24)

2018 CEV Kupası 8\'li finaller ilk maçında İtalyan ekip Yamamay e-work Busto Arsizio\'yu konuk eden Eczacıbaşı VitrA, 29-27,25-18,25-27 ve 25-18\'lik setlerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Maçın ilk seti başa baş bir mücadeleye sahne olurken, Eczacıbaşı VitrA ilk iki seti 29-27 ve 25-18\'lik skorlarla kazandı. Ev sahibi ekip üçüncü seti kaybetmesine rağmen, dördüncü sette rakibine 25-18 üstünlük sağlayarak karşılaşmadan galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Eczacıbaşı VitrA\'dan 28 sayıyla genç yıldız Tijana Boskovic oldu.

Turuncu-beyazlılar etabın ikinci maçında, 8 Şubat Perşembe günü İtalyan ekibe konuk olacak ve bu mücadeleden iki set kazanması halinde 4\'lü finaller etabına yükselecek.

(FOTOĞRAFLI)