ECHO’lar sahiplerini buldu



Almanya’nın Grammy Ödülleri olarak adlandırılan ECHO’lar Berlin’de yapılan Gala gecesiyle 23’üncü kez sahiplerini buldu. Müzik sektörüne yön veren isimlerin ödüllendirildiği gecenin sunuculuğunu Almanların ünlü şarkıcısı Helene Fischer yaptı.

Schlager olarak adlandırılan Alman pop tarzı müzik yapan şarkıcı, gecede iki ödül aldı. Bir milyondan fazla satan “Farbenspiel” ile “Yılın Albümü” ve “Yılın Schlager şarkısı” kategorilerinde ECHO'nun sahibi oldu.

Ulusal rock/pop erkek sanatçı dalında Tim Bendzko, Ulusal rock/pop kadın sanatçı kategorisinde Ina Müller, Ulusal rock/pop grup kategorisinde The BossHoss gibi Alman sanatçılar ödüllendirilirken uluslararası kategorilerde de dünyaca ünlü isimler ECHO 2014'te ödüllerini aldı.

Uluslararası rock/pop erkek sanatçı ödülünü alan Robbie Williams ve ulusal/uluslararası elektronik dans müzik ve “Wake Me Up” ile “Yılın Hiti” kategorilerinde ödül alan Avicii, geceye bir video kaydıyla katılıp teşekkür ettiler.

Shakira ve Kylie göz doldurdu

Yeni albüm yayınlayan Shakira ve Kylie Minogue’un yanı sıra, Bob Geldof ve James Blunt da ECHO’larda sahne alan isimler arasındaydı. Shakira “Can't remmeber to forget you” ve Kylie Minogue “Into the Blue” adlı yeni şarkılarını seslendirdi.

En iyi rock/pop uluslararası kadın şarkıcı, ödülünü alan 18 yaşındaki İngiliz şarkıcı Birdy de etkileyici sahne performansıyla göz doldurdu.

25’nci yılını sahnede kutlayan Almanların ünlü grubu Fantastischen Vier da geçmişten günümüze 25 şarkısını 250 saniyede ard arda seslendirerek ilginç bir gösteriye imza attı.

Geçen yıl dört ECHO ile ödüllere damgasını vuran Almanların efsane punk grubu Die Toten Hosen bu yıl yine sahnedeydi. Grup, “En iyi ulusal canlı performans” ödülünü İngilizlerin ünlü şarkıcısı Sir Bob Geldof’un elinden aldı. İsviçreli elektro-pop ikilisi Yello ise ömür boyu başarı ödülüne layık görüldü.