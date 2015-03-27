ECHO Ödülleri sahiplerini buldu

"Schlager" olarak adlandırılan Alman pop tarzı müzik yapan şarkıcı Helen Fischer
dört ödül birden alarak gece damgasını vurdu.
Sanat hayatında layık görüldüğü Echo ödülü sayısı böylece 12'ye çıkan Helene
Fischer'in rekor yolunda olduğu belirtildi.
Etno-pop tarzıyla bilinen Oonagh, En İyi Ulusal Rock/Pop Grubu ve yılın en iyi çıkışı
olmak üzere iki ödül birden kazandı.
Schlager dalında müzik yapan Andrea Berg ve rock grubu Revolverheld ödül
alan
diğer isimler oldu.
Gecede Germanwings kazasında hayatını kaybedenler de sahnede
yakılan 150 mumla
anıldı.