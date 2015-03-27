ECHO Ödülleri sahiplerini buldu

"Schlager" olarak adlandırılan Alman pop tarzı müzik yapan şarkıcı Helen Fischer

dört ödül birden alarak gece damgasını vurdu.

Sanat hayatında layık görüldüğü Echo ödülü sayısı böylece 12'ye çıkan Helene

Fischer'in rekor yolunda olduğu belirtildi.

Etno-pop tarzıyla bilinen Oonagh, En İyi Ulusal Rock/Pop Grubu ve yılın en iyi çıkışı

olmak üzere iki ödül birden kazandı.

Schlager dalında müzik yapan Andrea Berg ve rock grubu Revolverheld ödül

alan

diğer isimler oldu.



Gecede Germanwings kazasında hayatını kaybedenler de sahnede

yakılan 150 mumla

anıldı.