Ece Vahapoğlu: Usain Bolt'u Göbeklitepe'ye çağırdım

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda (İSG) İnsan Kaynakları tarafından “Hayata Dair Sohbetler” konferansı düzenlendi. Konferansa katılan Ece Vahapoğlu, dinleyicilere, Türkiye’nin en önemli kültürel miraslarından biri olan ve 2019 UNESCO Dünya Mirası Listesine giren Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’yi anlattı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen “Hayata Dair Sohbetler” Konferansı’nın konuğu ünlü yazar ve welness eğitmeni Ece Vahapoğlu oldu. Ece Vahapoğlu, Konferansa katılan dinleyicilere, Türkiye’nin en önemli kültürel miraslarından biri olan ve 2019 UNESCO Dünya Mirası Listesine giren Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’yi anlattı. Göbeklitepe hakkında bilgiler edinen havalimanı çalışanları keyifli anlar yaşadılar. Konferansın sonunda İSG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal ve İSG İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan, Ece Vahapoğlu’na katılımlarından dolayı plaket hediye etti.

Ece Vahapoğlu konferans sonunda Demirören Haber Ajansı (DHA)’ya yaptığı açıklamada Usain Bolt’u Göbeklitepe’ye koşmak için çağırdığını belirterek, \"Birkaç senedir Göbeklitepe’de tarihin sıfır noktasında “Göbeklitepe Koşusu” yapılıyordu. Ancak son senelerde ya yapılamadı ya tarihi değişti ya da ertelendi. Koşu kültürü zaten ülkemizde artıyor. Göbeklitepe çok çok önemli. Ben de Dünya’nın en hızlı, en ünlü atleti Usain Bolt’un hem kendisi ile hem de menajeri ile dijital ortamda bir araya geldim. Göbeklitepe’de koşmasını çok isterim. Türkiye’ye gelmesini ama özellikle Göbeklitepe’yi Dünya’ya tanıtması için ben de bir Türk kadın atlet olarak Dünya’nın en hızlı atletiyle Göbeklitepe’de koşması çok isterim. Ancak ajandasının yoğun olması nedeniyle katılamayacağını söyledi. Ama peşini bırakmayacağız. Hem devletimiz hem özel sponsor desteğiyle tekrar davet edebilirim” dedi.

“2019 COŞA COŞA GÖBEKLİTEPE YILI OLABİLİR”

Göbeklitepe’nin ülke için çok önemli bir tarihi kültürel miras olduğunu belirten Ece Vahapoğlu,” Tarihin sıfır noktası ve ilk tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe, 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından Göbeklitepe yılı olarak ilan edildi. Çok çok sevindirici çünkü Göbeklitepe ülkemiz çok çok önemli bir tarihi kültürel mirastır. UNESCO kalıcı miras listesine girdi.Hem Türk insanının hem de Dünya’nın tanıması açısından çok önemli bir adım 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesi. Tabi bunun altının doldurulması gerekiyor. Gezilerle, dijital ortamlarla, çeşitli aktiviteler, sergiler filmler ve kitaplar ile. Çok büyük bir tanıtım ile 2019 yılı coşa coşa Göbeklitepe yılı olabilir\" dedi.

“KENDİ İNSANIMIZ GÖBEKLİTEPE’Yİ DAHA ÇOK SAHİPLENMELİ”

Eve Vahapoğlu,”2013 yılından beri tanıtım koordinatörlüğü gönüllü olarak üstlendiğim, zamanında hem Şanlıurfa’da hem de İstanbul’da sergiler yaparak broşürlerini kitaplarını yazdığım Göbeklitepe’yi gönüllü olarak tanıtmaya devam ediyorum. Büyük bir heyecanla onun elçisi olmak benim ruhumu çok iyi besliyor. Çok kısa bir zaman önce de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Şanlıurfa’ya uçarak Göbeklitepe’de nefes ve meditasyon turu düzenlemiştim. Yine yapmak istiyorum. Bugün de Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanlarına hem Göbeklitepe’yi hem de Göbeklitepe enerjisi ile birlikte sağlıklı yaşamı anlattım. Bence kendi insanımız Göbeklitepe’yi çok sahiplenmeli” dedi.

“ÇALIŞANLARIMIZA MESAJ VERMEK İSTEDİK”

Havalimanında çalışan çalışma arkadaşlarına kültürel yerleri ziyaret etme konusunda mesaj verdiklerini belirten İSG İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan,”Göbeklitepe, Ece Vahapoğlu’nun içerisinde bulunduğu çok önemli bir proje. Özellikle UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesi içerisinde bulunmasında kendisinin çok büyük katkısı var. Bize bunları anlattı. Çalışanlarımız oldukça ilgili bir şekilde dinledi. Bizim için önemli olan ve çalışanlarımıza vermek istediğimiz mesaj,elimizde bir çok imkan var. Ç:ok olanak var. Birçok fırsatımız. Bunların ne kadarını görüyoruz ve ne kadarını değerlendirebiliyoruz. Mesela yurt dışına gittiğimiz zaman oradaki bütün tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ediyoruz. Ama kendi ülkemizde daha gitmediğimiz birçok yer var. Bugün arkadaşlarımıza sorduğumuz zaman çok az sayıda kişinin aslında Göbeklitepe’yi gördüğünü öğrendik. Umut ediyorum çalışanlarımız bu konuda gerekli mesajı aldılar. Tabi 2019 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Göbeklitepe yılı ilan edilmesi ile burada bütün kurum, kuruluş ve bireysel olarak herkesin üzerinde bir yük yüklüyor. Herkesin elinden geldiğince bu projeye gönüllü bir şekilde tanıtıcı ve destekleyici olması gerekiyor. Biz de çalışanlarımıza burayı aktarmış olduk” dedi.