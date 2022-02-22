Ece Erken şikâyetçi oldu; mahkemeden Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'ya 1 ay yasak

Ece Erken, eşinin öldürülmesinin ardından yaptıkları yorumlarla itibarını zedelediklerini öne sürdüğü Nihat Doğan ile Seyhan Soylu’dan şikâyetçi oldu. Mahkeme, Soylu ile Doğan’ın 1 ay süreyle Erken’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Erken, sunucusu oldukları programda kendisiyle ilgili açıklamalarda bulunan ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu ve Nihat Doğan’ı savcılığa şikâyet etti.

Seyhan Soylu ile Nihat Doğan, karara aykırı davranmaları halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi cezası alabilecek.