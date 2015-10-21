Ece Erken ile Serkan Uçar boşandı

Ünlü sunucu Ece Erken, kendisine şiddet uyguladığını söylediği eşi Serkan Uçar’dan ayrıldı.

Habertürk’te yer alan habere göre; Ece Erken ile kocası Serkan Uçar, boşanmak için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Beraberinde avukatları da olan çift, aile mahkemesinin kapısının önünde birlikte duruşma saatini bekledi. Geçtiğimiz yıl evlenen ikili evliliklerini sonlandırdı.

Ece Erken ile Serkan Uçar geçen yıl evlenmişlerdi. Ünlü çift hayatlarını birleştirdikten sonra sık sık 'kavga' haberleriyle gündeme gelmişti. Ece Erken hamile olduğu dönemde, Serkan Uçar tarafından karnına tekme atıldığını iddia etmişti.

Erken ve Uçar'ın Eymen adında bir çocukları bulunuyor.