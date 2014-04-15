Ebu Gureyb kapatıldı



Irak Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ebu Gureyb hapishanesindeki 2 bin 400 tutuklunun diğer hapishanelere nakledildiği belirtildi.

Geçen yıl El Kaide terör örgütünün saldırısı sırasında hapishaneden 500'den fazla tutuklu kaçmış, 36 kişi de hayatını kaybetmişti.

Ebu Gureyb, 2004 yılında Amerikan askerlerinin işkencelerini gösteren fotoğrafların kamuoyuna yansıması sonrası gündeme gelmişti. Skandala yol açan yedi asker daha sonra yargılanıp mahkûm edilmişti.

Yerel basında ve Arap basınında çıkan haberlerde, Bağdat'ın 30 kilometre kadar batısındaki hapishanenin bulunduğu El Anbar vilayetinde pazartesi ve salı günleri çatışmalar yaşandığı bildirilmişti.

Irak'ta Şii lider Nuri Maliki başkanlığındaki hükümet, ocak ayından bu yana Irak Şam İslam Devleti‘ne bağlı (IŞİD) Sunni cihatçılara karşı operasyonlar düzenliyor.