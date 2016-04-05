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Ebru Gündeş o şarkıyı okudu

Gündeş, Zarrab'ın tutuklanmasının ardından sosyal medyada çokça paylaşılan 'Gidiyor gönlümün efendisi' şarkısını okudu

05 Nisan 2016 13:27

17 - 25 Aralık soruşturmasının kilit isimlerinden Reza Zarrab ABD'de tutuklandıktan sonra Ebru Gündeş ilk kez Antalya'da sahneye çıktı. Gündeş, hayranlarının isteği üzerine ‘Gidiyor gönlümün efendisi’ şarkısını okudu.

Posta’da yer alan habere göre, Antalya’da sahne alan Gündeş'ten ‘Gidiyor Gönlümün Efendisi’ şarkısını söylemesi istendi. Ebru Gündeş de hayranlarının isteğini kırmayarak şarkıyı seslendirdi.

Bu şarkı, Reza Zarrab tutuklandıktan sonra yapılan haberlerde Ebru Gündeş’in sesinden fon müziği olarak kullanılmıştı. Şarkı sosyal medyada da çokça paylaşılmıştı.

Eşinin tutuklanmasının ardından Gündeş, sahne çalışmalarına ara vermeyeceğini belirterek, nisan ayı boyunca Kıbrıs,  İstanbul,  İzmir ve Antalya'da dokuz konser vereceğini duyurmuştu. Konser anlaşmalarının daha önce yapıldığını ve iptal etmesinin söz konusu olmadığını kaydeden Gündeş, "Sanatım her şeyin üstündedir. Dokuz konserimi de iptal etmiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

 

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