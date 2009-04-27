Ebru Destan Bollywood yolcusu

Ağustosta sete çıkacağız.



Çekimleri ABD ve Hindistan'da gerçekleştirilecek olan filmde Hintçe iki şarkı seslendirecek olan güzel manken şu sıralar dil dersleri alıyor. Destan 'Filmin yönetmeni, Oscarlı 'Slumdog Millionaire'in yapım firmasının ortaklarından.Filmde bol aksiyon ve macera olacak. Uluslararası bir projede yer almak heyecan ve onur verici' dedi.