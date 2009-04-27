T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ebru Destan Bollywood yolcusu

Hindistan'a giden Destan, yönetmen Apoorva Lakhia ile ağustosta başlayacak filmi için el sıkıştı.

27 Nisan 2009 03:00

Sık sık Hindistan'a giden Destan bu ziyaretler sırasında tanıştığı yönetmen Apoorva Lakhia ile ağustosta başlayacak filmi için el sıkıştı.

Ebru Destan fotoğrafları - FOTOGALERİ

Çekimleri ABD ve Hindistan'da gerçekleştirilecek olan filmde Hintçe iki şarkı seslendirecek olan güzel manken şu sıralar dil dersleri alıyor. Destan 'Filmin yönetmeni, Oscarlı 'Slumdog Millionaire'in yapım firmasının ortaklarından.

Ağustosta sete çıkacağız.

Filmde bol aksiyon ve macera olacak. Uluslararası bir projede yer almak heyecan ve onur verici' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24