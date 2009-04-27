Ebru Destan Bollywood yolcusu

Sık sık Hindistan'a giden Destan bu ziyaretler sırasında tanıştığı yönetmen Apoorva Lakhia ile ağustosta başlayacak filmi için el sıkıştı.
Ebru Destan fotoğrafları - FOTOGALERİ
Çekimleri ABD ve Hindistan'da gerçekleştirilecek olan filmde Hintçe iki şarkı seslendirecek olan güzel manken şu sıralar dil dersleri alıyor. Destan 'Filmin yönetmeni, Oscarlı 'Slumdog Millionaire'in yapım firmasının ortaklarından. Ağustosta sete çıkacağız.
Filmde bol aksiyon ve macera olacak. Uluslararası bir projede yer almak heyecan ve onur verici' dedi.