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Ebru Akel evlendi

Ebru Akel yaklaşık bir senedir birlikte olduğu Özer Sancak ile evlendi

31 Ağustos 2012 15:45

Oyuncu ve sunucu Ebru Akel dün gece işadamı Ethem Sancak'ın oğlu Özer Sancak ile Kuruçeşme'deki Les Ottomans Hotel'de evlendi.

Düğüne sadece yaklaşık bir senedir birlikte olan gelin ve damadın aileleri ile yakın dostları katıldı.

Oyuncu Selen Görgüzel ve sunucu Murat Başoğlu da misafirler arasında yerini aldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Ebru Akel'in gelinliğini ablası Deniz, kardeşi Şeniz Akel ve yakın arkadaşı modacı Tuvana Buyükçınar birlikte tasarlarken,  ünlü sunucunun bu özel gün için seçtiği gelinlik ve ayakkabıları hemen herkes tarafından oldukça beğenildi.

Düğünün gerçekleştirildiği otelde neredeyse kuş uçurtulmazken, basın mensuplarının görüntü almaması için yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Ebru Akel’in dizi seti olduğu için balayına çıkamayacakları öğrenildi.

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