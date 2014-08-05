Ebola'ya karşı milyonluk mücadele



Jim Yong Kim'in kariyeri 1987 yılında verem hastalığına karşı verdiği mücadeleyle başlamıştı. Doktor, Haiti'de geliştirdiği sağlık programıyla, kıt imkanları seferber ederek 100 bin hastaya bakmıştı. Bugün Dünya Bankası'nın başında olan Kim tekrar bir salgın hastalıkla mücadele için kolları sıvadı. Kim, Batı Afrika'da yayılan Ebola salgınına karşı 200 milyon dolar harcanacağı sözünü verdi.

Kim “Para en temel ihtiyaçlar için kullanılacak. Tıbbi malzeme, personel için ve elbette hastalık sonucunda ekonomik açıdan muhtaç duruma düşen insanlara yardım etmek için… Afrika'nın bu bölgesine karşı bir sorumluluğumuz var. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sadece kısa vadeli bir yardımda bulunmayacağız. Bu üç ülkede yaşayan insanların hak ettiği kamu sağlığı sistemlerini oluşturmak üzerinde de duracağız” diye konuştu.

Afrika Kalkınma Bankası da buna ek olarak 60 milyon dolar kaynak ayıracağını ilan etti. Yardım programının yönetimini ise Dünya Sağlık Örgütü üstlenecek. Sağlık örgütü 1 Ağustos tarihi itibarıyla bir acil eylem planı hayata geçirdi. Bu çerçevede virüsün etkisi altına aldığı Gine, Liberya ve Sierra Leone'ye 100 milyon dolar kaynak aktarılacağı açıklandı.

Zayıf sağlık sistemleri ölümcül Ebola virüsünün hızla yayılmasının başlıca sebeplerinden. Virüs, vücut sıvıları aracılığıyla yayılıyor bu nedenle hava yoluyla da bulaşan grip gibi hastalıklara kıyasla daha az bulaşıcı. Batı Afrika'nın kırsal kesimlerinde hastane eksikliği nedeniyle virüs bulaşan kişilere evde bakılıyor. Aile üyelerinden biri hastanın kan ya da kusmuğuyla temas ettiğinde hastalığa yakalanabiliyor.

Tıbbi malzeme eksikliği

Batı Afrika'da görevli doktorlar koruyucu kıyafet sıkıntısı çekiyor. Liberya'nın başkenti Monrovia'da birçok klinik bu nedenle kapılarını kapatmış. Hastabakıcılar ve hemşireler kendilerini koruyacak malzemeler bulunmadığı için çalışmayı reddediyor. O nedenle temel sağlık malzemelerinin bölgeye ulaştırılması büyük önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü ayrıca bölgeye ek hasta ve hastabakıcı göndermeyi planlıyor.

Örgütün sözcülerinden Gregory Hartl, “150 meslektaşımızı bölgeye yolladık. Ayrıca Conakry'de Gine, Sierra Leone ve Liberya'da salgına verilecek tepkileri yöneten bölgesel bir merkez oluşturduk. Hastalığın var olduğu tüm bölgelerde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Ancak sağlık örgütünün kırsal bölgelerde varlığını hissetmek her zaman mümkün değil. Kuzey Liberya'da görev yapan Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden Max Gertler yerel sağlık görevlilerinin durumu kontrol altına almaya çalıştığını ancak Dünya Sağlık Örgütü temsilcileriyle karşılaşmadığını söylüyor. Köylere tıbi malzeme ulaştırmanın, yolların bozuk olması, araç ve şoför bulma sıkıntısı nedeniyle son derece zor olduğunu sözlerine ekliyor.

Hastalığa yakalananların sayısı şimdiye kadar bin 603'e yükselirken ölü sayısı 887’ye ulaştı.