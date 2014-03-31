Ebola virüsü yayılıyor



Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre, ölümcül Ebola virüsü nedeniyle 78 kişinin hayatını yitirdiği Gine'nin komşusu Liberya'da da şüpheli iki ölüm yaşandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün pazar günü yayınladığı bildiride Gine sınırında yer alan bölgede hastalık şüphesiyle yedi kişiye kan tahlili yapıldığı açıklandı. 21 Mart günü hayatını kaybeden 35 yaşındaki kadının test sonucunda Ebola virüsü bulgusu pozitif çıkarken, 27 Mart günü ölen erkek hastanın kan tahlilinde virüse rastlanmadığı bildirildi.

İlk olarak 1976 yılında şimdiki adıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde baş gösteren Ebola virüsü yaklaşık 1600 kişinin hayatına mal olmuştu.

Söz konusu tropik virüs, kas ağrısı, halsizlik, kusma ve şiddetli ishal gibi belirtilerle kendini gösteriyor, akabinde organlar işlevini yitirmeye başlıyor ve dururulamaz kan kaybı neticesinde yüksek ateşle hastayı ölüme götürüyor.

Pazar günü yayınlanan bildiride ayrıca, Gine Sağlık Bakanlığı'nın 78 ölüm vakasına ek olarak müzmin yüksek ateşten muzdarip 122 şüpheli hastayı da kayıt altına aldığı belirtiliyor.

Gine'nin güneinde bulunan Conakry'de de Ebola virüsü şüphesiyle hastalara yapılan kan tahlillerinden 24'ünde sonucun pozitif olduğu açıklandı.

Diğer yandan, Ebola virüsü tanısı doğrulanmamakla beraber Sierra Leone'de de iki şüpheli ölüm vakası yaşandığı kayıtlara geçmiş durumda.

Şu ana dek Ebola virüsüne karşı herhangi bir tedavi ya da aşı geliştirilebilmiş değil. Bu nedenle Zaire ve Gine tarihinin en yüksek yüzdeli ölüm vakalarını yaşıyor.

Hastalığın, yabani hayvanlardan kan ya da ter yoluyla insanla bulaştığı, hastalıktan ölenlerin cesetlerinin korunmasız taşınmasıyla virüsün hızla yayıldığı belirtiliyor.

AFP ajansının alınan bilgiye göre Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirisinde Liberya, Gine ya da Sierra Leone'ye seyahat edilmemesi yönünde herhangi bir uyarı henüz yer almamakta. Buna karşın, Senegal'in Gine'yle ortak sınırı geçişlerini kapattığı kaydediliyor.