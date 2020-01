'Ebola mağduru üç devlet çökmek üzere'

Almanya hükümetinin Ebola görevlisi Walter Lindner deneyimli bir diplomat. 90’lı yılların başında Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde de bir süre görev yapan Lindner şu an tüm mesaisini, kitlesel ölümlere neden olan bu büyük salgın ile mücadeleye harcıyor. Görevi gereği iki kez Batı Afrika’yı ziyaret eden, Ebola’nın en etkili olduğu ülkeler olan Liberya, Gine ve Sierra Leone’ye giden Lindner, bu ülkelerde kendini en fazla etkileyen olayın ne olduğu ile ilgili soruya cevaben, Ebola Krizi'nin sadece ekonomiye değil, insanların toplumsal yaşamına da büyük bir darbe vurduğunu dile getirdi. Özellikle Batı Afrika’da, normal şartlar altında çok sıcak ve neşeli olan, sarılmayı ve kucaklaşmayı seven insanların artık her türlü temastan kaçındıklarını ifade eden Lindner, bunun da onlarda çok derin bir iz bıraktığını vurguladı.

Bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette, Ebola hastalarının tedavi edildiği karantina bölgeleri dahil birok yere gittiğini belirten Lindner, Liberya’da Liberya, Gine ve Sierra Leone Devlet Başkanları ile görüştüğünü ve üç liderin de Almanya’yı zor zamanlarda yardıma koşan bir dost olarak gördüklerinden dolayı müteşekkir olduklarını ifade etti. Zengin ülkelerin Ebola salgını başladıktan epey sonra harekete geçtikleri ve zaman kaybedildiği ile ilgili eleştiriyi de değerlendiren Walter Lindner, „Sınır Tanımayan Doktorlar“ adlı örgüt dışında herkesin geç kaldığını ancak geç kalan ülkeler içinde yine en hızlı davranan devletlerin başında Almanya’nın geldiğini dile getirdi.

Ülkesinin salgından ağır bir biçimde muzdarip olan üç ülkede elçilik faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü bildiren Linder, bunun dışında Dünya Açlıkla Mücadele, Sınır Tanımayan Doktorlar, Cap Anamur ve daha birçok örgüt ve sivil toplum kuruluşu bünyesinde yüzün üzerinde Almanın bölgede Ebola ile savaştığını kaydetti. Almanya Hükümeti’nin Ebola Görevlisi Walter Linder, Ebola Krizi’nin bölge ülkelerindeki etkisini aktarırken, okulların ve üniversitelerin tamamen kapalı olduklarını ve tüm kamusal yapı Ebola ile mücadeleye odaklandığı için Liberya, Sierra Leone ve Gine'nin nerede ise çökme noktasına geldiklerini kaydetti.

Walter Lindner, Ebola felaketinden çok önemli dersler çıkarılması gerektiği görüşünde. Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier’in, olası tıbbi felaketlere hemen müdahele edebilecek bir Avrupalı tıp personeli havuzunu bu açıdan çok önemsiyor. Birleşmiş Milletler Örgütü’nün de bu salgından çok şey öğrendiğini belirten Lindner şu ana dek çok sayıda hata yapılmış olsa da, edinilen deneyimlerin hayatı önemde olduğunu vurguluyor.