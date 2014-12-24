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Sağlık

Ebola krizi '2015'te de sürecek'

Son salgının ilk kurbanı Gine'deki iki yaşındaki bir bebekti, Emile adındaki erkek bebek Aralık 2013'te öldüğünde kimse ölüm sebebinin ebola virüsü olduğundan şüphelenmemişti

24 Aralık 2014 13:59

Ebola virüsünü keşfeden bilim adamı, Batı Afrika ülkelerini saran salgının 2015 yılının sonuna dek tamamen kontrol altına alınmasının mümkün olmayacağı tahmininde bulundu. 1976 yılında ebola virüsünü keşfeden Belçikalı mikrobiyolojist Profesör Peter Piot, ebola krizinin daha uzun yıllar devam edeceğini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Ebola krizinin en ağır etkilediği üç ülkeden biri olan Sierra Leone'den yeni dönen ve BBC'nin Newsday programına konuşan Piot, salgınla mücadelede kaydedilen gelişmelerden umutlandığını da ifade etti. Ancak Piot, ebola aşılarının geliştirilmesinin zaman alacağı uyarısında da bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü de ebola virüsünün hâlâ kontrol altına alınamadığı ve 'mücadelenin' devam ettiği uyarısında bulunmuştu.

Örgütün Başkanı Margaret Chan, salgının yayılma riskinin hâlâ ciddi boyutta olduğunu ifade etmişti. Ebola salgını bugüne dek 7 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. Ölümler en çok Sierra Leone, Liberya ve Gine'de görüldü.

Son salgının ilk kurbanı Gine'deki iki yaşındaki bir bebekti. Emile adındaki erkek bebek Aralık 2013'te öldüğünde kimse ölüm sebebinin ebola virüsü olduğundan şüphelenmemişti.

O güne kadar ebola virüsü hiç Batı Afrika'da görülmemişti. Batı Afrika ülkelerinin az yerleşim olan bölgelerinde yayılmaya başlayan salgın, sağlık merkezlerinin yetersizliği nedeniyle ilk etapta fark edilememişti.

Ölümlerin artması üzerine WHO Mart ayında 'salgın' duyurusunu yapmış Ağustos ayında da küresel acil durum ilan etmişti.

 

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