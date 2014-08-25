Ebola Kongo'ya da sıçradı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, testler sonucunda iki yeni vakanın doğrulandığı belirtildi. Açıklamada, ülkedeki Ebola vakalarının Batı Afrika ülkeleri Sierra Leone, Gine, Liberya ve Nijerya'da görülenlerle ilgisinin bulunmadığı kaydedildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afrika kıtasının orta kesiminde yer alıyor.

Ebola virüsü ilk kez 1976 yılında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Équateur vilayetinde ortaya çıkmıştı. O tarihten bu yana birçok kez Ebola salgını patlak vermiş, 2012 yılında yaşanan son dalgada 36 kişi can vermişti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre Batı Afrika'da Ebola'dan ölenlerin sayısı bin 427'yi aştı. Sierra Leone'de ilk kez bir DSÖ çalışanının da hastalığa yakalandığı açıklandı.