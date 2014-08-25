T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ebola Kongo'ya da sıçradı

Ebola vakalarının görüldüğü ülkeler arasına Demokratik Kongo Cumhuriyeti de eklendi.

25 Ağustos 2014 14:56

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, testler sonucunda iki yeni vakanın doğrulandığı belirtildi. Açıklamada, ülkedeki Ebola vakalarının Batı Afrika ülkeleri Sierra Leone, Gine, Liberya ve Nijerya'da görülenlerle ilgisinin bulunmadığı kaydedildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afrika kıtasının orta kesiminde yer alıyor.

Ebola virüsü ilk kez 1976 yılında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Équateur vilayetinde ortaya çıkmıştı. O tarihten bu yana birçok kez Ebola salgını patlak vermiş, 2012 yılında yaşanan son dalgada 36 kişi can vermişti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre Batı Afrika'da Ebola'dan ölenlerin sayısı bin 427'yi aştı. Sierra Leone'de ilk kez bir DSÖ çalışanının da hastalığa yakalandığı açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

EbolaDemokratik Kongo CumhuriyetiKongo Cumhuriyeti Sağlık BakanlığıBatı AfrikaSierra Leone Gine LiberyaNijeryaKongo Cumhuriyeti AfrikaSağlıkBatı Afrika EbolaLeoneDSÖDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/rtr/NHBK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24