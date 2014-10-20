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Dünya
Deutsche Welle

Ebola ile mücadele koordinatörü

AB, Ebola ile mücadelede Avrupa genelinde yetkili bir koordinatör atama kararı aldı. Batı Afrika'da rahatsızlanan Avrupalı yardım görevlilerine de destek olunacak.

20 Ekim 2014 21:23

AB Bakanlar Konseyi, Batı Afrika'da Ebola hastalarına
yardım ederken virüs bulaşan Avrupalılara
destek olmak istiyor.

Virüs bulaşan Avrupalı sağlık ve yardım görevlileri,
Avrupa Acil Müdahale ve Koordinasyon
Merkezi'ne başvurabilecek. Söz konusu koordinasyon merkezi acil durumlarda özel donanımlı
uçaklarla hastanın bulunduğu ülkeden çıkarılmasını koordine edecek.

Lüksemburg'taki AB Bakanlar Konseyi toplantısı sonrası yayınlanan sonuç bildirgesinde, Ebola'nın
daha da yayılmasını önlemek için ortak, koordineli ve güçlü bir çabanın gerekli olduğu belirtildi.

Batı Afrika'da yardım edenlerin BM çatısı altında birlikte çalışması gerektiğine
atıfta bulunulan
bildiride, Dünya Sağlık Örgütü'nün de Batı Afrika havaalanlarındaki denetimlerin etkinliğini kontrol
etmesi istendi.

Bakanlar ayrıca Ebola ile mücadelede Avrupa genelinde sorumlu olacak bir koordinatör belirlenmesi
konusunda anlaştı.

Öte yandan, Dünya Sağlık örgütü tarafından yapılan açıklamada, Nijerya'nın
Ebola'dan tamamen temizlendiği duyuruldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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