Ebola ile mücadele koordinatörü

AB Bakanlar Konseyi, Batı Afrika'da Ebola hastalarına

yardım ederken virüs bulaşan Avrupalılara

destek olmak istiyor.

Virüs bulaşan Avrupalı sağlık ve yardım görevlileri,

Avrupa Acil Müdahale ve Koordinasyon

Merkezi'ne başvurabilecek. Söz konusu koordinasyon merkezi acil durumlarda özel donanımlı

uçaklarla hastanın bulunduğu ülkeden çıkarılmasını koordine edecek.

Lüksemburg'taki AB Bakanlar Konseyi toplantısı sonrası yayınlanan sonuç bildirgesinde, Ebola'nın

daha da yayılmasını önlemek için ortak, koordineli ve güçlü bir çabanın gerekli olduğu belirtildi.

Batı Afrika'da yardım edenlerin BM çatısı altında birlikte çalışması gerektiğine

atıfta bulunulan

bildiride, Dünya Sağlık Örgütü'nün de Batı Afrika havaalanlarındaki denetimlerin etkinliğini kontrol

etmesi istendi.

Bakanlar ayrıca Ebola ile mücadelede Avrupa genelinde sorumlu olacak bir koordinatör belirlenmesi

konusunda anlaştı.

Öte yandan, Dünya Sağlık örgütü tarafından yapılan açıklamada, Nijerya'nın

Ebola'dan tamamen temizlendiği duyuruldu.