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Dünya
Deutsche Welle

Ebola için toplanan paralar kayboldu

Sierra Leone'de Ebola salgınıyla mücadele için toplanan yaklaşık 2 milyon 800 bin euro kayıplara karıştı.

14 Şubat 2015 18:14


Sierra Leone Parlamentosunun raporuna göre 14 milyar Sierra Lenoe Leonesi’nin yani yaklaşık 2 milyon 800 bin euronun nereye harcandığıyla ilgili hiç bir belge bulunmuyor. Raporda 11 milyar leonelik harcamaların detaylarıyla ilgili belgelerin ise yetersiz olduğu ifade ediliyor.

Sierra Leone hükümetinin Ebola ile mücadele için 2014 yılının mayıs ayından ekim ayına kadar toplamda yaklaşık 17 milyon euro harcadığı belirtiliyor. Rapora göre söz konusu bu para vergiler ile Sierra Leone'deki yardımseverlerin ve firmaların yaptığı bağışlarla bir araya getirilmişti.

Birleşmiş Milletler veya uluslararası yardım kuruluşlarının sağladığı kaynakların söz konusu durumdan etkilenmediği belirtildi.

Sierra Leone'de salgının başlangıcından bu yana en az 3363 kişi Ebola nedeniyle can verdi. Salgın Liberya, Gine ve Sierra Leone'yi ağır şekilde etkilerken, Sierra Leone'de bugüne kadar yaklaşık 11 bin kişinin Ebola’ya yakalandığı kaydediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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