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Dünya
Deutsche Welle

Ebola alarmı kaldırıldı

Dünya Sağlık Örgütü, Ebola salgını nedeniyle 2014 yılında ilan ettiği acil durumun sona erdiğini bildirdi. Gine, Liberya ve Sierra Leone’ye yönelik kısıtlamaların kaldırılması tavsiyesinde bulunuldu.

30 Mart 2016 11:57


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola salgını ile ilgili ilan ettiği uluslararası acil durumun sona erdiğini açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Margaret Chan, hastalığın Afrika'nın batısında artık tehdit oluşturmadığını, diğer ülkelere yayılma riskinin düşük olarak değerlendirildiğini bildirdi.

Cenevre'deki DSÖ Acil Durum Komitesi toplantısında konuşan Chan, Ebola salgınından en çok etkilenen Gine, Liberya ve Sierra Leone'ye yönelik tüm ticari kısıtlamalar ve seyahat uyarılarının da derhal kaldırılmasını tavsiye etti.

DSÖ Acil Durum Komitesi, söz konusu üç ülkede 42 gün boyunca başlangıçtaki salgın zinciriyle bağlantılı yeni vaka görülmediğine işaret ederek, bu sürenin ardından 90 gün boyunca ülkelerdeki sağlık durumunun yakından takip edildiğini vurguladı.

Salgının patlak verdiği 2013 yılı sonundan itibaren üç ülkede yaklaşık 29 bin kişi hastalığa yakalanmış, 11 bini aşkın insan hayatını kaybetmişti.

Son derece bulaşıcı bir hastalık olan Ebola'zya münferit vakalar olarak Nijerya, Mali, Senegal, ABD, İspanya, İtalya ve İngiltere'de de rastlanmıştı. DSÖ, 2014 yılı ağustos ayında acil durum ilan ederek hastalıkla mücadelenin koordinasyonunu üstlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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