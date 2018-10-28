Ebedi kent Roma çürüyor mu?

Övgü Pınar

Dolup taşan çöp bidonlarının etrafını saran fareler, dev martılar ve hatta yaban domuzları… Durağa ne zaman uğrayacağı belli olmayan, gelse de artık sıklıkla yolda kalan, alev alan, patlayan belediye otobüsleri… Roma trafiğinin baş karakterlerinden motosikletleri tehdit eden sayısız ve neredeyse dipsiz çukurlar…

Liste daha uzar ama Romalılara kentle ilgili en büyük şikayetlerini sorarsanız alacağınız yanıtta mutlaka bu sorunlar yer alacaktır.

Bu sabah bu "çürümeyi" protesto etmek için belediye meydanında düzenlenen gösteriye giderken, kent merkezinin biraz dışındaki Garbatella semtinde bir otobüs durağında bekleyen yaklaşık 70 yaşındaki bir İtalyan kadına "Siz de mi gösteriye gidiyorsunuz?" diye soruyorum.

Cevabı dramatik oluyor: "Hayır, ben yıllardır kent merkezine gitmiyorum. Roma'nın düştüğü hali görmeye dayanamıyorum."

İstifa çağrıları

Roma'nın düştüğü hal yeni olmasa da, Haziran 2016'da göreve gelen 5 Yıldız Hareketi'nden Belediye Başkanı Virginia Raggi'ye istifa çağrıları yapılmasına neden oluyor.

Raggi seçim kampanyasında, önceki yönetimleri ihmalle, yolsuzlukla, "Roma'yı yemekle" suçlayarak "Her şeyin değişmesi gerekiyor" diyordu.

Ancak göreve gelmesinin üzerinden geçen 2 yıldan fazla sürede vaat ettiği bu değişimi yerine getiremediği, hatta belediye hizmetlerini daha da aksar hale getirdiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Raggi ise her türlü eleştiriye, eski yönetimlerin hatalarını sıralayarak yanıt veriyor.

Geçen Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından 5 Yıldız Hareketi'nin bir koalisyon hükümetiyle iktidara gelmesiyle, Hareket'in Belediye Başkanı'na destek için Roma'ya daha fazla fon ayırması gündeme gelmişti.

Belediye Başkanı Raggi de "İtalya'nın beklediği reformları yapmak için" artık harekete geçebileceklerini söylemişti.

Ancak "dost bir hükümetle" çalışmasına rağmen Belediye Başkanı'nın kentin sorunlarına yanıt verememesi tepkileri daha da artırıyor.

Şehir merkezinde yaban domuzları

Kentin çeşitli mahallelerinde çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntülerde, çöp bidonlarının ve parkların artık yalnızca dev martı ve farelerin değil, yaban domuzlarının da beslenme alanına dönüştüğü anlaşılıyor.

Budanmayan ağaçların sokak ortasına, kimi zaman da araçların üzerine çökmesi, ilk yağmurda göle dönüşen caddeler de artık gündelik hayatın parçası haline geldi.

Kent halkı gönüllü gruplar oluşturarak bu sorunlara geçici çözümler üretmeye, park ve bahçeleri kendileri temizlemeye, yollardaki çukurları kendi imkanlarıyla kapamaya çalışıyor. Ancak artık olağan ve baş edilmez hale gelen Roma'nın bakımsızlık sorununu çözmeye bu küçük yamalar yetmiyor.

"Roma'da ebedi olan tek şey sorunlar"

Geçen Salı günü kentin en işlek meydanlarından Piazza della Repubblica'daki metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinin çökmesi ve 24 kişinin yaralanmasına yol açması da bu bakımsızlığın tekrar gündeme gelmesine neden oldu.

Bu olay basında, Roma'nın "ebedi kent" sıfatına atıfla "Roma'da ebedi olan tek şey sorunlar" gibi ifadelerle yer aldı.

Aynı gün, kentin en canlı mahallelerinden San Lorenzo'da yaşanan bir toplu tecavüz ve cinayet de ihmal ve çöküşle bağlantılandırılıyor.

Uyuşturucu satıcılarının işgal ettiği herkesçe bilinen bir binada, 16 yaşındaki Desiree Mariottini'nin cesedi bulundu.

Bu olay da, kentin tarihi mahallelerinden, 2. Dünya Savaşı'nda bombalanan San Lorenzo mahallesinin uyuşturucu satıcıları ve hukuksuzluğa teslim olduğu, yöneticilerinse bu duruma gözlerini kapadığı eleştirilerine yol açtı.

Bu esnada Belediye Başkanı Virginia Raggi'nin, bir atamada usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yargılanmasına devam ediliyor. Suçlamaları reddeden Raggi, gelecek ay çıkması beklenen kararda suçlu bulunursa istifaya zorlanabilir.

"Muhteşem çöplük"

Tüm bunlar bugün, Roma Belediyesi'nin bulunduğu Campidoglio Meydanı'nda binlerce kişi tarafından protesto edildi.

"Roma yeter diyor" başlıklı gösteride, kentin pisliğini protesto etmek için ellerinde çalı süpürgesi taşıyanlar, yollardaki çukurlara atfen, "Roma emmental peynirine döndü" yazılı afiş taşıyanlar, Oscar ödüllü "Muhteşem Güzellik" (La Grande Bellezza) filminden esinle "Muhteşem Çöplük" (La Grande Monnezza) benzetmesi yapanlar da vardı.

Gösteride Belediye Başkanı Raggi'ye istifa çağrıları yapıldı. Gösteriyi organize eden "Herkes Roma için, Roma herkes için" grubu da taleplerini şu sözlerle özetledi:

"Şehrimize haysiyetini geri vermek istiyoruz."