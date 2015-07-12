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Dünya
Deutsche Welle

EADS'ye siber saldırı

Alman basınında çıkan haberlere göre ABD'nin gizli servisi, Avrupa Hava Savunma ve Uzaycılık Şirketi’nin (EADS) bilgisayarlarına saldırı düzenledi.

12 Temmuz 2015 15:22


Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre Almanya'nın dış istihbarat servisi BND'ye ait bir belgede, ABD gizli servisi, Avrupa Hava Savunma ve Uzaycılık Şirketi'nde (EADS) casusluk faaliyetlerinde bulunmakla suçlanıyor.

Gazete, BND'nin yabancı bir istihbarat biriminden EADS Almanya firmasının verilerine olası saldırı konusunda bilgi aldığını yazdı. Haberde kaynak olarak 2011 yılı kasım ayında BND ile Anayasayı Koruma Teşkilatı arasındaki gizli bir yazışması gösterildi.

Buna göre, bilgisayar korsanları 2 Kasım 2011 tarihinde Münih merkezli Alman-Fransız firmasının bilgisayarlarına bir casusluk programı yükledi. Üç saat içinde EADS bilgisayarları ile ABD'li saldırganlar arasında 5116 bağlantı kurulduğu kaydedildi.

Siber saldırının arkasında kimin olduğu ise belirsiz. Yazışmaya göre BND, saldırının ekonomik temelli olduğundan şüpheleniyor. Bild am Sonntag'ın Alman ve ABD'li güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, EADS muhtemelen Suudi Arabistan'da bir sınır güvenlik tesisi inşası anlaşması nedeniyle siber saldırıya uğradı.

“Schröder başbakanlığı sonrasında da dinlendi”

Öte yandan geçen hafta Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra eski başbakanları da dinlediği ortaya çıkmıştı. Yine aynı gazetede çıkan habere göre, NSA eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'i görevinin sona ermesinden sonra da dinlemeye devam etti.

Dinlemenin nedeni olarak ise Schröder'in Rusya ile enerji ticareti konusunda faal olması gösteriliyor. Schröder, Rus enerji firması Gazprom'in egemenliğindeki Kuzey Akım AG şirketinin Hissedarlar Komitesi Başkanı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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