EADS’den asrın ihalesine teklif

T24- Bünyesinde Airbus’ı da barındıran Avrupa Hava Savunma ve Uzaycılık şirketi (EADS), Amerikan Hava Kuvvetleri’nin açtığı milyarlarca dolarlık tanker uçak ihalesi için yeniden teklif verdi.



Tanker uçak ihalesinde teklif verme süresi bugün sona eriyordu. EADS yönetimince Washington'da düzenlenen bir basın toplantısında konuyla ilgili bilgi verildi. 8 bin 800 sayfalık teklifin dün Ohio'daki bir hava üssünde Amerikalı yetkililere teslim edildiği açıklandı. Rakip Boeing ise teklifini bugün vereceğini duyurdu.





Boeing ile EADS, kârlı tanker ihalesini almak için uzun yıllardır mücadele veriyor. Toplam 35 milyar dolar bedelli ihale, 179 adet tanker uçağı alımını kapsıyor. Alım için ilk kez 2003'te ihaley açıldı. ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir personelin EADS'nin gizli teklifi hakkında Boeing'e bilgi verdiğinin ortaya çıkması üzerine Boeing'in kazandığı bu ihale iptal edildi.



“İhale Boeing'e uyduruldu”

2007'de ihale yenilendi. Bu sefer ABD'li ortağı Northrop Grumman ile birlikte ihaleye katılan EADS kazandı. Ancak karar Amerikan kamuoyunda tartışma yarattı. Protesto gösterileri düzenlendi, ABD Kongresi devreye girdi. Boeing'in başvurusu üzerine Kongre Denetim Kurumu ihaleyi iptal etmeye karar verdi.

EADS'nin ortağı, ABD merkezli Northrop Grumman, “son ihalenin Boeing'e uydurulduğu” gerekçesiyle bu kez teklif vermedi. 12 Kasım'a kadar bir karara varılması bekleniyor.