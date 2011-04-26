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Spor

EAA'DAN ELVAN'A ''BEBEK'' TEBRİĞİ ANKARA (A.A)

26 Nisan 2011 14:05

-EAA'DAN ELVAN'A ''BEBEK'' TEBRİĞİ ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Avrupa Atletizm Birliği (EAA) yönetimi, bebek bekleyen Avrupa şampiyonu rekortmen milli atlet Elvan Abeylegesse'yi tebrik etti. EAA'nın internet sitesi www.european-athletics.org'daki ''Tebrikler Elvan Abeylegesse'' başlıklı haberde, geçen hafta sonbaharda doğum yapıp, eylül ayında antrenmanlara yeniden başlayacağı açıklanan milli atlet Abeylegesse'ye tebrik mesajı yer aldı.  Haberde, ''Bayanlar 10 bin metrede 2010 Avrupa şampiyonu ve Avrupa rekortmeni Türk atlet Elvan Abeylegesse, 2011 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda hamile olduğu için yarışamayacak. Uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Semeneh Debelie ile 25 Şubat'ta hayatını birleştiren Abeylegesse, yaz sonunda ilk bebeğini bekliyor'' ifadeleri yer aldı. Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi'nin, AA'ya yaptığı, ''Elvan, eylül ayında antrenmanlara yeniden başlayacak. Tüm dünyada bazı atletlerin yaptığı da bu. Doğumdan sonra vücut yenilenmiş oluyor ve sporcular yarışmalara daha iyi hazırlanıyor, performansları da yükseliyor'' açıklamalarının da yer aldığı haberde, 5 bin metre eski dünya rekortmeni milli atletin, Pekin-2008'de kazandığı iki gümüş madalyayla ''olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk bayan sporcu'' unvanını da elde ettiği vurgulandı.  

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