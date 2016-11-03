T24 LogoT24 Logo
Eğitim

e-YDS başvuruları başladı

Sınava alınacak aday sayısı e-YDS sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacak

03 Kasım 2016 00:08

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, İngilizce alanında 24 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak e-YDS için başvurular 16 Aralık'a kadar devam edecek.

Sınav saat 14.00'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Sınava alınacak aday sayısı e-YDS sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 3 bin 760, İstanbul'da 431, İzmir'de 72 olarak belirlendi.

Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

 

ETİKETLER

e ydssınav

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24