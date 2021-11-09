'e-Duruşma' uygulaması 81 ilde uygulanmaya başladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan 'e-Duruşma' uygulamasının 81 ilde uygulanmaya başladığını duyurdu.

Duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan 'e-Duruşma', bugün itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başladı.

Gül, "Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız 1400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yargı Reformu Strateji Belgesindeki dijital dönüşüm hedefleri kapsamında Adalet Bakanlığı mühendislerince yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve 15 Eylül 2020'de uygulanmaya başlanan e-duruşma, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasının yanı sıra avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor.