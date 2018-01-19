DW İstanbul'da büro açtı

Deutsche Welle (DW) bir basın açıklaması ise İstanbul'da yeni bir büro açtığını ve burada Julia Hahn'ın görev yapacağını duyurdu. Basın açıklamasında Hahn'ın aynı zamanda DW’nin Güney Doğu Avrupa’dan haber akışını da güçlendireceği belirtildi.

Almanya’nın Erfurt kenti, İsviçre'nin Zürih kenti ve İstanbul'da uluslararası siyaset eğitimi gören 32 yaşındaki Julia Hahn, DW’de de gazetecilik eğitimi aldı. Akıcı şekilde Türkçe konuşan Hahn, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu farklı ülkelerde DW muhabiri olarak haberler hazırladı, aynı zamanda DW'nin Berlin Stüdyosu'nda Almanca haber bülteni ve televizyon programları sundu.

"Haber almaya katkı”

DW Genel Müdürü Peter Limbourg, DW’nin Türkiye’deki varlığını güçlendirmesi için iyi nedenler bulunduğuna dikkat çekti. "Türk-Alman ilişkilerinde zorlukların yaşandığı bu dönem her iki ülkede de medyanın büyük sorumluluk yüklenmesini gerektiriyor” diyen Limbourg, "Türkiye’de basın özgürlüğünün kısıtlanması, Türkiye’deki gelişmeler hakkında objektif habercilik yapılabilmesini sağlamak, uluslararası bir yayın kuruluşuna ek sorumluluklar getiriyor” şeklinde konuştu.

DW Baş Editörü Ines Pohl ise DW'nin bu büro ile Türkiye'de oluşan "haber alma boşluğuna” katkı sağlayacağına işaret etti. Pohl, "Türkiye'de Olağanüstü Hal’in yakın bir zamanda sona ermesi beklenmiyor ve insan haklarına ilişkin kaygı yaratan durumun daha da kötüleşebileceği gözardı edilmemeli. Türkiye’de bağımsız gazeteciliğin radikal bir şekilde engellenmesiyle oluşan haber alma boşluğunun kapatılmasına katkı sağlamamız önem taşıyor” dedi.

DW'nin İstanbul'da Taksim Meydanı yakınlarındaki bürosu, en modern televizyon ve iletişim tekniği ile donatıldı. İstanbul muhabiri Julia Hahn, yeni büroya ilişkin duygularını "Bir hayalim gerçek oldu” sözleriyle dile getirdi.

DW/JD/HS

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