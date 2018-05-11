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Düzce'de kaza: 3 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, TEM yolunda bariyerlere çarpan otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı

11 Mayıs 2018 17:16

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, TEM yolunda bariyerlere çarpan otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, TEM yolu Bolu Dağı 1. Viyadük mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Cem Adıgüzel yönetimindeki 06 FC 1555 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Arkadan gelen Ferda Gürsel yönetimindeki 34 RM 1785 plakalı otomobil ise kaza yapan araca çarptı. Kazada Cem Adıgüzel, Ferda Gürsel ve Mine Gürsel yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle TEM yolu Ankara yönünde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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