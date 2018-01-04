Düzce Cezaevi'nde 'tek tip' eylemi; tutuklular açlık grevi başlattı

Düzce Kapalı Cezaevi'nde, FETÖ, PKK'ya üye olmak suçlaması ile tutuklu bulunanlar, son yayımlanan KHK ile resmileşen tek tip kıyafetle mahkemelere çıkarılma kararına karşın eylem başlattı. Tutuklular, kararı protesto etmek için yakınlarıyla görüşmeme kararı alarak, açlık grevi başlattı.

KHK ile PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütü mensubu tutuklulara getirilen tek tip kıyafet uygulamasının ardından Düzce Kapalı Cezaevi'nde bulunan FETÖ, PKK suçlaması ile tutuklu yargılananlar, karara tepki göstererek eylem başlattı. Yaklaşık 30 tutuklu, kararı protesto etmek için yakınları ile görüşe çıkmama kararı aldı. Bazı tutuklular ise açlık grevi başlattı.