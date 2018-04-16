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Spor

Düşme hattındaki Muratbey Uşak, Galatasaray Odeabank'ı devirdi

Uşak'ta hedef 5'te 5 yapıp puan tablosunun dibinden kurtulmak

16 Nisan 2018 15:41

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde puan tablosunun dibine demir atan Muratbey Uşak, normal sezonun bitimine 5 maç kala Galatasaray Odeabank'ı 85-78 yenerek erken havlu atmadı. Ligde 5 galibiyete ulaşarak düşme hattından kurtulma yolunda umut tazeleyen kırmızı-siyahlı ekip, bu hafta Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak.

Muratbey Uşak'ta takımdaki 7 yabancı oyuncudan Jordan Hamilton ise Galatasaray maçından önce kadro dışı bırakıldı. Yönetimin, antrenör Mustafa Mavili'nin talebi üzerine Hamilton'u disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bıraktığı öğrenildi. 

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Muratbey UşakGalatasaray OdeabankTahincioğlu Basketbol Süper Ligidüşme hattı

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