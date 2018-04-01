Düşme hattındaki gerilim sessiz sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme hattını çok yakından ilgilendiren maçta Osmanlıspor ile Atiker Konyaspor 0-0 berabere kaldı. Böylece iki takım da haftayı birer puanla kapatırken, altın değerinde 2'şer puan bıraktı.



Karşılaşmanın ilk yarısında çok önemli bir pozisyon yaşanmazken, tek fırsatı Fofana yakaladı ama istediği gibi vuramadı. İkinci yarıda ise iki takım da beraberliğe razı bir oyun sergiledi ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Böylece haftayı Osmanlıspor 28, Konyaspor da 25 puanda tamamladı.

Osmanlıspor: Karcemarskas, Yalçın Ayhan, Pinto, Muhammed, Anıl, Umar, Adrien, Serdar, Ceyhun, Mehmet Batdal

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Selim Ay, Skubic, Ali Turan, Ferhat, Jens Jonsson, Milosevic, Wilfred, Fofana, Volkan Şen, Jahovic