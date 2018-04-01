T24 LogoT24 Logo
Spor

Düşme hattındaki gerilim sessiz sona erdi

Ankara'da karşılaşan Osmanlıspor ve Konyaspor yenişemedi

01 Nisan 2018 16:14

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme hattını çok yakından ilgilendiren maçta Osmanlıspor ile Atiker Konyaspor 0-0 berabere kaldı. Böylece iki takım da haftayı birer puanla kapatırken, altın değerinde 2'şer puan bıraktı. 

Karşılaşmanın ilk yarısında çok önemli bir pozisyon yaşanmazken, tek fırsatı Fofana yakaladı ama istediği gibi vuramadı. İkinci yarıda ise iki takım da beraberliğe razı bir oyun sergiledi ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Böylece haftayı Osmanlıspor 28, Konyaspor da 25 puanda tamamladı. 

Osmanlıspor: Karcemarskas, Yalçın Ayhan, Pinto, Muhammed, Anıl, Umar, Adrien, Serdar, Ceyhun, Mehmet Batdal

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Selim Ay, Skubic, Ali Turan, Ferhat, Jens Jonsson, Milosevic, Wilfred, Fofana, Volkan Şen, Jahovic

ETİKETLER

OsmanlısporKonyasporSpor Toto Süper Lig27 haftaSüper Ligdüşme hattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24