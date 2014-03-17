Düşme hattında mücadele kızıştı



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’nın 25’nci hafta karşılaşmaları pazar günü yapılan iki maçla tamamlandı. Özellikle alt sıraları ilgilendiren karşılaşmalarda alınan sonuçlar düşme hattındaki mücadeleye yeni bir heyecan getirdi. Haftanın son maçında Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk olan Freiburg, beklediğinden fazlasını buldu ve sahadan 4-1 galip ayrılarak çok önemli bir üç puanın sahibi oldu.

Frankfurt oynadı, Freiburg kazandı. Az gol pozisyonuna giren konuk takım neredesye tamamını değerlendirirken özellikle kontra ataklarla etkili oldu. Kaleci Oliver Baumann’ın başarılı performansı da takımının üç puan almasında önemli rol oynadı. Freiburg Julian Schuster (34.), Karim Guede (54./90+3) ve Felix Klaus’un golleriyle (70.) sonuca gitti. Frankfurt’un tek sayısını Joselu kaydetti (59.).

Bu mağlubiyetle 13’üncü sıradaki Eintracht Frankfurt’un düşme hattındaki takımlarla arasındaki puan farkı biraz daha azaldı. Altı hafta sonra galibiyet alan Freiburg ise uzun süre sonra doğrudan düşme sırası olan 17’nciliği terk ederek yerini Stuttgart’a bıraktı ve 16’ncı sıraya yükseldi.

Hakan’ın golü Nürnberg’i çözdü

Alt sıralardan kurtulma çabası veren bir başka takım olan Hamburg, son dakikalarında goller bulduğu müsabakada Nürnberg'i 2-1 yenerek kümede kalma mücadelesinde doğrudan rakibinin bir sıra üzerine çıktı. Kuzey Almanya ekibi üstün olduğu Nürnberg karşısında hakettiği sonuca geç de olsa ulaştı. Türk milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu 80’inci dakikada ceza alanı dışından yaptığı vuruşla kilidi açan isin oldu ve Nürnberg kalecisi Raphael Schäfer'i mağlup etti. 86’ncı dakikada Nürnbergli Mike Frantz’ın kendi kalesine attığı golle fark ikiye yükseldi. Konuk takımın 90+1’de golcü oyuncusu Josip Drmic ile bulduğu gol takımına puan getirmeye yetmedi.

Mirko Slomka yönetimindeki Hamburg bu galibiyetle 14'üncü sıraya yükselerek kümede kalma mücadelesinde rahat bir nefes alırken, 15’nciliğe gerileyen Nürnberg, düşme korkusunu yeniden yakından hissetmeye başladı.

Maç boyunca başarılı bir performans sergileyen Hamburg’un genç yeteneği Hakan Çalhanoğlu her geçen hafta kendini geliştirerek orta sahadaki görevine biraz daha alışıyor.

25. haftanın sonuçları

Augsburg 1 – Schalke 2

Hoffenheim 2 – Mainz 4

Braunschweig 1 – Wolfsburg 1

Werder Bremen 1 – Stuttgart 1

Borussia Dortmund 1 – Mönchengladbach 2

Hertha Berlin 0 – Hannover 3

Bayern Münih 2 – Bayer Leverkusen 1

Hamburg 2 – Nürnberg 1

Eintracht Frankfurt 1 – Freiburg 4

Puan durumu

1.Bayern Münih 71

2.Borussia Dortmund 48

3.Schalke 47

4.Bayer Leverkusen 44

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15.Nürnberg 23

16.Freiburg 22

17.Stuttgart 21

18.Eintracht Braunschweig 18

26. haftanın programı

21 Mart Cuma, TSİ 21:30

Freiburg – Werder Bremen

22 Mart Cumartesi, TSİ 16:30

Hannover – Borussia Dortmund

Mainz – Bayern Münih

Wolfsburg – Augsburg

Stuttgart – Hamburg

Schalke – Eintracht Braunschweig

Mönchengladbach – Hertha Berlin (TSİ 19:30)

23 Mart Pazar

Nürnberg – Eintracht Frankfurt (TSİ 16:30)

Bayer Leverkusen – Hoffenheim (TSİ 18:30)

Deutsche Welle Türkçe

Derleyen: Ufuk Çakır

Editör: Ahmet Günaltay