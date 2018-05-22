Dusko Tosic eşiyle Serik'te tatilde

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)



BEŞİKTAŞ\'tan Çin\'e transfer olan Dusko Tosic, eşi Jelena Karleusa ile birlikte Antalya\'nın Serik ilçesinde tatil yapıyor.

Beşiktaş\'ta oynadığı futbolla dikkat çekerek Çin\'in Guangzhou takımına transfer olan Dusko Tosic, eşi Jelena Karleusa ile birlikte tatil için Antalyaspor\'un eski Başkanı Ali Şafak Öztürk\'ün Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki oteline geldi. 3 günlük tatil yapan Tosic ve eşi, Ali Şafak Öztürk ile de sohbet etti. Öztürk, Tosic\'e yeni takımında başarı diledi.

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