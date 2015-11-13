Düşen uçak yeniden gündemde

Polonya'nın yeni Başbakanı Beata Szydlo, "Smolensk meselesi"nin çözümünü öncelikleri arasında saydı. Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski ve İstihbarat Örgütleri Koordinatörü Mariusz Kaminski de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Moskova'da 5 yıldır devam eden soruşturmanın çıkmaza girdiğini savunan Kaminski, her türlü hukuki imkânın değerlendirileceğini söyledi.

96 kişiye mezar oldu

Polonya Devlet Başkanı Leh Kaçinski, eşi ve birçok üst düzey politikacının da aralarında bulunduğu toplam 96 kişi, 10 Nisan 2010 tarihinde Rusya’nın Katyn köyüne doğru yola çıkmıştı. Delegasyon, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet gizli polisi tarafından öldürülen 20 binden fazla Polonyalı kurbanı anmak için katliamın 70'inci yıldönümünde düzenlenen törene katılacaktı.

Leh Kaçinski'nin kardeşi Jaroslaw Kaçinski'nin liderliğindeki AB karşıtı muhafazakâr Hukuk ve Adalet Partisi (PIS) parlamento seçimlerinden zaferle çıktı. Jaroslaw Kaçinski, "perde arkasında kararları veren, Polonya'nın güçlü adamı" olarak görülüyor.

Kaçinski, Smolensk olayının "normal bir adalet ve normal işleyen bir savcılık sayesinde aydınlatılması gerektiğini" açıkladı. Kaçinski'ye göre bunun için uluslararası komisyonlar kurmaya gerek yok.

'AİHM'e taşıyacağız'

Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski ve İstihbarat Örgütleri Koordinatörü Mariusz Kaminski ise konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşınabileceğine dikkat çektiler. Waszczykowski, başta ABD olmak üzere müttefik ülkelerin uzmanlarının kaza nedeninin araştırılmasında desteğini talep edeceklerini söyledi.

Dönemin Rusya Başbakanı Vladimir Putin tarafından yönetilen ve Moskova'nın etkisi altındaki Ulusrararası Havacılık Komisyonu (MAK) kazadan 1,5 yıl sonra bir rapor yayınlamıştı. Raporda, kazaya, kötü hava koşullarına rağmen inişte ısrar eden pilotun hatasının neden olduğu ileri sürüldü. Bir patlama ya da yangının kazaya neden olmadığı belirtildi. Ancak kule görevlilerinin hatalı olduğuna dair Polonya tarafının iddiaları raporda dikkate alınmadı.

Bu, Varşova'nın tepkisine yol açıyor. Dönemin Başbakanı Donald Tusk raporu bu nedenle "eksik" olarak niteledi. Jaroslaw Kaçinski'nin tepkisi daha sert oldu. Kaçinski, "raporla Polonya'nın aşağılandığını" savundu.

Rusya'nın Tupolew 154M tipi uçağın enkazı ile kara kutuları teslim etmeye yanaşmaması da Polonya'nın tepkisini artırıyor.