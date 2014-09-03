Dünyaya Ebola çağrısı



Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün başkanı Joanne Liu, Birleşmiş Milletler'in New York'taki merkezinde düzenlenen toplantıda, Batı Afrika'daki durumla ilgili bilgi verdi. Dünyanın Ebola salgınıyla mücadelede başarısız kaldığını belirten Liu, uluslararası topluma acil yardım çağrısı yaptı.

Virüsün yayılmasının Batı Afrika'ya uzman ekiplerin gönderilmesiyle durdurulabileceğini kaydeden Liu, zamana karşı yarışıldığını ve Ebola'nın yarışın galibi gibi göründüğünü söyledi. Liu, görüşmeler ve planlamalar için artık geç olduğunu ve hemen harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Bir şey yapılmadan geçen her günün yeni ölümler ve salgının yayıldığı ülkelerde toplumsal çöküş anlamına geldiğini dile getiren Liu, örgütün defalarca yardım çağrısı yapmasına rağmen uluslararası desteğin yetersiz kaldığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği önlemleri sadece sivil toplum örgütleri ve Birleşmiş Milletler'in hayata geçiremeyeceğini vurgulayan Liu, devletlerin yardım sunmak yerine adeta 'uluslararası eylemsizlik koalisyonu' kurduklarını ifade etti.

Joanne Liu, Ebola ile mücadelede izole edilmiş merkezlere, daha fazla eğitimli personele, mobil laboratuvarlara ve malzeme taşıyacak uçaklara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Hastaneler dolup taşıyor

Joanne Liu, Sierra Leone ve Liberya'da Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne bağlı hastanelerin Ebola şüphesi bulunan hastalarla dolu olduğunu ifade etti. İnsanların hala salgına yakalandığını ve köylerinde öldüklerine dikkat çeken Liu, Sierra Leone sokaklarında, hala virüsten ölenlerin cesetlerinin bulunduğunu belirtti.

Liberya'nın başkenti Monrovia'da da hastanelerin kapasitelerinin dolduğunu söyleyen Liu, sadece Monrovia'da en az 800 ek yatağa ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Ebola salgını mart ayından bu yana Sierra Leone, Gine, Liberya ve Nijerya'da yayılmaya devam ediyor. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün Batı Afrika'da 480 yatak kapasiteli beş merkezi, 156 uluslararası ve Batı Afrika ülkelerinden bin 700 personeli bulunuyor. Batı Afrika'da Ebola ile mücadelede en az 150 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği, korku ve endişe nedeniyle çok sayıda sağlık görevlisinin işe gitmediği belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, henüz bir ilacı bulunmayan Ebola nedeniyle Batı Afrika'da hayatını kaybedenlerin sayısının bin 550'ye ulaştığını açıkladı. Salgının son olarak Senegal ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne de ulaştığı bildirildi.