Dünya'ya dev asteroid yaklaşıyor

Astronomlar, Noel arifesinde büyük bir gök cisminin Dünya'nın yakınlarından geçeceğini bildirdi.

Kuzey İrlanda'daki Armagh Gözlemevi'nden Mark Bailey, yaklaşık 2

kilometre uzunluğundaki asteroidin Ay ve

Dünya arasındaki mesafeden 28 kat daha uzaklıktan geçeceğini kaydetti.

Ancak Bailey, asteroidin Dünya'daki depremleri ve volkanları tetikleyecek kadar yakından geçeceği yönünde

basında çıkan haberleri yalanlayarak, “Bu Dünya'yı sıyıracak ya da benzeri şekilde ifade edebileceğiniz bir

durum değil” şeklinde konuştu.

Bailey, “Bu, her yıl bu tarz büyüklükteki gök cisimleriyle karşılaşmayı bekleyebileceğiniz bir uzaklıkta. Belki de

birkaç ayda bir bu kadar yakından geçen bu büyüklükte bir cisim görebilirsiniz”

dedi.

163899 ya da 2003 SD220 olarak adlandırılan asteroid, 11 milyon kilometre mesafeden geçecek.

100 bin yılda bir gelen tehlike

Astronomları asıl endişelendiren ise Ay'dan çok Dünya'ya yakından

geçen gök cisimleri. Bailey, “Her 100 bin

yılda bir, bir kilometreden daha büyük bir asteroid gezegenimizle çarpışıyor” açıklamasını yaptı.

Paris Gözlemevi'nden Maria-Antonietta Barucci de asteroid 163899'un tehlikeli cisimler listesinde

bulunmadığını kaydetti.

Barucci, “Sakin ve rahat olup, Noel'in tadını çıkarabiliriz” dedi.

Apophis geliyor

Bailey, bir sonraki gerçek yakın temasın birkaç yüz metre genişliğindeki asteroid Apophis ile olacağını belirtti.

Asteroidin 13 Nisan 2029'da Dünya-Ay arasındaki mesafenin 10'da biri yakınından geçeceği kaydedildi.

Apophis çıplak gözle de görülebilecek ancak Dünya'ya çarpma riski bulunmuyor.



