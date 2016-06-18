

Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) Tim Peake, NASA'dan Timothy Kopra ve Rus Uzay Ajansı Roscosmos'tan Yuri Malenchenko, altı ay sonra Dünya'ya geri döndü.

3 astronotu taşıyan Soyuz TMA-19M uzay kapsülü, sabah saatlerinde Kazakistan'a indi.

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) kaldıkları süre boyunca, yeni teknolojileri test edip, biyoloji, biyoteknoloji ve fizik gibi alanlarda yüzlerce deney yaptı.

Dünya'ya üç saat süren yolculuğun en zorlu kısmı ise atmosfere giriş anıydı. Modül, giriş anında sürtünmeyle oluşan yaklaşık 1600 derecelik ısıya dayanmak zorundaydı. Ve iniş başarıyla gerçekleşti.

ESA'dan yapılan açıklamada, "İniş sonrası, mürettebat, kurtarma ekibinin kendilerini tespit etmesi için bir iletişim anteni kullanıyor ancak genelde arama-kurtarma ekipleri çoktan uzay yolcularını almak için bölgeye gitmiş oluyor” denildi.

Astronot Tim Peake, iniş sonrası yaptığı açıklamada, “Yaptığım en iyi yolculuktu. Başlangıçtan sonuna dek olağanüstüydü. Manzarayı kesinlikle özleyeceğim. Büyülenmiş durumdayım. Dünya'nın kokusu çok güçlü” şeklinde konuştu.

Dünya'nın 400 kilometre üzerinde

ISS, 1998 yılından bu yana Dünya yörüngesinde bulunuyor. Genellikle istasyonda 6 astronot yer alıyor. Astronotları uzaya taşımak ve Dünya'ya geri getirmek için Soyuz kapsülleri kullanılıyor.

Şu andaNASA'dan Jeff Williams ve Rus kozmonotlar Alexey Ovchinin ve Oleg Skripochka ISS'te görevde. Diğer üç astronot ise temmuz ayında gönderilecek.

ISS, Dünya'nın etrafını 400 metre yükseklikte 90 dakikada dolaşıyor.