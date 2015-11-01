Dünyanın en güzel şehirleri



Amerikan seyahat dergisi Conde Nast Traveler 28’inci kez düzenlediği anketle okurlarına dünyanın en güzel şehrini sordu. Ankete 128 bin kişi katıldı. Ve dünyanın en güzel 10 şehri şöyle şıralandı:

10. Londra (İngiltere)

Londra ziyaretçi sayısı olarak diğer şehirleri gölgede bırakıyor. Themse nehri kısındaki kent her yıl 17 milyondan fazla turist ağırlıyor. Londra büyük müze ve tiyatroları, kraliyet görkemi, modern mimarisi ve şık alışveriş caddeleriyle insanları kendine çekiyor.

9. Kyoto (Japonya)

Eski imparatorluk kenti Kyoto, Japonya'nın tarihi kalbi olarak kabul ediliyor. Sarayları, manastırları, tapınakları ve Zen bahçeleriyle zengin bir görsellik sunuyor.

8. Brugge (Belçika)

Burası Ortaçağın bir mücevheri. Parke kaldırımlı caddeleri, birbirine yapışık tuğla evleri, Gotik kiliseleri ve çok sayıda kanallarıyla Brugge baştan sona bir romantizm sunuyor.

7. Prag (Çek Cumhuriyeti)

Prag Kalesi bin yaşından fazla ve dünyanın en büyük kalelerinden biri. Kuleleri Vltava nehri kıyısındaki şehrin her yerinden görünür. Turistler kalenin etrafındaki sokaklarda Ortaçağ dünyasına yolculuk yapmanın keyfini çıkarıyor.

6. Roma (İtalya)

3000 yaşında olan “Ebedi şehir” bu uzun tarihini mirasçılarına gururla sunuyor: Kolezyum, Trevi Çeşmesi, İspanyol Merdivenleri, Aziz Petrus Bazilikası. Şehir bir müzeyi andırsa da oldukça canlı.

5. Paris (Fransa)

Paris, sevgi, kültür, müze ve Fransız tarzı yaşamın şehri. Louvre Müzesi, Pompidou Merkezi, Eyfel Kulesi, Notre-Dame Kilisesi, Şanzelize Caddesi, Sacre-Coeur Bazilikası, Versay Sarayı… Paris’te görülecek çok yer var.

4. Sidney (Avustralya)

Geniş liman havzaları ve beyaz kumlarla kaplı kilometrelerce uzunluğundaki plajlarıyla Avustralya’nın ikinci büyük kenti insana doğal bir ayrıcalık sunuyor. Mimari harikası Opera Binası kentin sembolü.

3. Budapeşte (Macaristan)

Hemen hemen tüm önemli turistik yerler Tuna Nehri kıyısı boyunca birbiri ardına dizilmiş: Kaplıcalarıyla ünlü Gellert Otel, üniversitenin ana binası, kraliyet sarayı ya da parlamento binası. Budapeşte güzelliği nedeniyle aynı zamanda “Tuna’nın Kraliçesi” olarak anılır.

2. Viyana (Avusturya)

Aziz Stefan Katedrali, Hofburg İmparatorluk Sarayı, kavhe evleri Avusturya’nın başkentini cazip kılan unsurlardan. Burada hala eski imparatorluğun görkemini ve ihtişamını yaşabilirsiniz.

1.Floransa (İtalya)

Dünyanın en güzel şehri İtalya’dan: Toskana’nın kalbi Floransa. Müzeler, saraylar ve anıtlarıyla görünür bir zenginlik sunuyor. Floransa, Rönesans’ın beşiği oldu. Michelangelo, Leonardo da Vinci ve diğer birçok sanatçı burada iz bıraktı.