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Dünya
Deutsche Welle

Angela Merkel, 5. kez dünyanın en güçlü kadını seçildi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, arka arkaya beşinci kez Forbes dergisi tarafından dünyanın en güçlü kadını seçildi.

26 Mayıs 2015 23:17

Almanya Başbakanı Merkel, Forbes tarafından dünyanın en güçlü kadını olarak nitelendirildi.
Merkel'in Avrupa'da şu anda en uzun süredir görevde olan Başbakan olduğunu belirten dergi,
Merkel'in resesyonla mücadele ettiğini ve Yunanistan'ın kurtarılması sürecinde merkezde yer aldığını
belirtti.
Merkel, geçen 12 yıl boyunca on kez ilk 10'da, dokuz kez de listenin zirvesinde yer almıştı. Ancak
Forbes'a göre bu durum yakında değişebilir. Dergi, “Hillary Clinton'un dünyanın en güçlü kadını
seçilmeye çok yakın” olduğunu yazdı. Clinton, nisan ayında başkanlık adaylığı için kampanyalara
başlamıştı.
Üçüncü sırada ise eşi Bill Gates ile vakıf yöneten Melinda Gates yer aldı. Amerikan Merkez Bankası
başkanı Janet Yellen ise ikinci sıradan dördüncü sıraya geriledi.
Listenin beşinci sırasındaki isim ise Amerikan otomotiv devi General Motors'un Mary Barra oldu.
Listedeki diğer kişiler ise sırasıyla IMF Başkanı Christine Lagarde, Brezilya Devlet Başkanı Dilma
Rousseff, Facebook'tan Sheryl Sandberg, YouTube yöneticisi Susan Wojcicki ve ABD Başkanı Barack
Obama'nın eşi Michelle Obama.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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