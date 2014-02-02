Dünyanın en çirkin hayvanı yapılan bir oylama sonucu 'damla balığı' olarak bilinen blobfish oldu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, akışkan bir jel gibi görünen bu balık Çirkin Hayvanları Koruma Derneği'nin de maskotu olacak.

Dernek nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ancak 'pandalar kadar sevimli olmadığı için' korunmaya alınmayan hayvanlara dikkat çekmek için bir oylama düzenledi.

Herkesin katılabildiği oylamaya destek veren komedyenler kendilerine propagandasını yapmak üzere bir hayvan seçerek Youtube'a seçim kampanyası videolarını yükledi.

Newcastle'daki İngiliz Bilim Festivali'nde açıklanan sonuçlara göre damla balığı 10 bin oy alarak 'dünyanın en çirkin hayvanı' unvanını kazandı.

'Çirkinler de korunmalı'

Çirkin Hayvanları Koruma Derneği'nden biyolog ve televizyon sunucusu Simon Watt "Geleneksel koruma yaklaşımımız egoistçe. Panda gibi yalnızca sevimli gözüken hayvanları koruma altına alıyoruz. Ne kadar çirkin olurlarsa olsunlar önemli olan hayvanların yaşam alanlarını korumamız gerektiği" dedi.

Damla balığının Avustralya'nın güney doğusundaki adalarda ve Tazmanya civarında okyanusun 600 ila bin 200 metre altında yaşadığı, yengeç ve ıstakozla beslendiği biliniyor.

Damla balığı tüketilmeye uygun olmamasına rağmen, balıkçıların ağlarına takıldığı, bu nedenle soyunun tükenmekte olduğu belirtiliyor.

Oylamada öne çıkan diğer çirkin hayvanlar ise şöyle:

Kakapo: Uçamayan bir papağan türü. Yeni Zelanda'da yaşayan memeliler arasında. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne göre 2012'nin başlarında kakapodan dünya üzerinde yalnızca 126 tane kalmıştı.

Axolotl: Hiç büyümeyen bir semender türü. Türdeşlerine nazaran su altında yaşıyor, kendine özgü bir su altında soluma sistemi geliştirmiş.

Hortumlu maymun: Normalden daha büyük burna sahip bir maymun türü.

