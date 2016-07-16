Dünyadan darbe girişimine tepkiler



Türkiye'deki darbe girişimine uluslararası tepkiler sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye'de kötüleşen siyasi ortamın ve mevcut terör tehdidinin hem bölgesel hem de uluslararası alanda artan bir tehlike anlamına geldiği" vurgulandı. Açıklamada Rusya'nın 'Türkiye'nin meşru yönetimiyle yapıcı ortak çalışmayı sürdürmeye hazır olduğu' belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da Türkiye'de istikrar ve hukuk düzeni ortamına meşru bir biçimde geri dönülmesini arzuladıklarını dile getirdi.

Uluslararası alanda pek çok ülke Türkiye'deki gelişmelerin kaygıyla izlendiğini duyururken, sağduyu çağrısı yaptı.

Alman federal hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, dün gece yaptığı açıklamada, Almanya'nın Türkiye'nin seçilmiş hükümetine desteğini vurgulamasının ardından Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de darbe girişimini kınayarak, "Türkiye'deki son gelişmelerden son derece büyük endişe duyduğunu" belirtti.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye'nin AB için "kilit öneme sahip bir ortak olduğunu" vurgulayarak, "AB'nin, demokratik seçimle işbaşına gelmiş hükümete demokrasi kurumlarına ve hukukun üstünlüğüne tam destek verdiğini" belirtti. Avrupa-Asya toplantısı ASEM'in 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Moğolistan'ın başkenti Ulan Bator'da bulunan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini zirvenin kapanışında Türkiye'deki gelişmelere ilişkin ortak bir bildiri yayınladı. 28 AB üyesi ülke adına hazırlanan bildiride, "Türkiye'yi süratle anayasal düzene geri dönmeye çağırıyoruz" denildi.

ABD Başkanı Barack Obama da yayınladığı açıklamada "tüm siyasi partilere Türkiye'de seçimle işbaşına gelmiş hükümete destek çağrısında" bulundu. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de öncesinde yaptığı açıklamada gelişmeleri kaygıyla takip ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin barış, istikrar ve devamlılık içinde kalacağını umuyorum" demişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, İstanbul ve Ankara'daki darbe girişimiyle ilgili, "İtidal, sükûnet ve Türkiye'nin demokratik kurumları ile anayasasına tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyorum. Türkiye değerli bir NATO müttefikidir" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Türkiye'deki darbe girişimini sert bir şekilde kınadıklarını söyleyerek, Türk halkının olgunluk ve cesaret gösterdiğini belirtti. Ayrault, "Ülke demokrasisinin bu sınavdan daha güçlü bir şekilde çıkacağını ve temel özgürlüklere tam saygı gösterileceğini umuyorum" ifadesini kullandı.

Aralarında, Japonya ve Güney Kore'nin de bulunduğu birçok ülke Türkiye'deki gelişmeler karşısınnda kaygılarını dile getirirken BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da itidalli olunması çağrısında bulundu.