Dünyada yaşanabilir ilk 10 şehir



Amerikan danışmanlık şirketi Mercer yaşam kalitesini kıstas alarak yaptığı bir araştırmayla dünyanın en çok yaşanılmak istenen şehirlerini sıraladı. Araştırmada 230 büyük şehir dikkate alındı. Araştırmanın ilk 10’unda üç Alman kenti yer alırken İstanbul 122'nci sırada kaldı.

Avustralya'nın ikinci büyük kenti, geniş liman havzaları ve kilometrelerce uzunluğundaki plajlarıyla doğal bir ayrıcalık sunuyor. Opera Binası kentin sembolü.

Liste hangi kriterlerle hazırlandı?

Sıralama oluşturulurken ulaşım, eğitim, sağlık ve güvenlik dahil 39 kriter göz önünde bulunduruldu. Listenin 9. sırasında Danimarka başkenti Kopenhag yer aldı.

İsviçre ilk 10’da iki şehirle yer aldı. Cenevre sekizincilikte yer buldu. Adını kıyısında bulunduğu Cenevre Gölü’nden alan kent Zürih’ten sonra ülkenin en kalabalığı.

3 Alman kenti ilk 10'da

Almanya 3 kentle ilk 10’da en fazla şehirle yer alan ülke oldu. Almanya’nın finans merkezi Frankfurt yaşam kalitesiyle listede kendine 7’ncilikte yer buldu.

İlk ondaki ikinci Almanya kenti Düsseldorf. Ren Nehri'nin geçtiği kent Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin başkenti. Kentin eski şehir bölgesi turistlerin gözdesi.

Kanada’nın üçüncü büyük kenti kozmopolit bir yapıya sahip. Büyük parkları, ormanları ve bahçeli evleriyle ünlü. Vancouver beşinci sırada yer aldı.

Listede bir ilk: 'kişisel güvenlik'

Bu yılki değerlendirmede “kişisel güvenlik” kriteri ilk kez yer aldı. Alman kentlerinin nispeten daha düşük suç oranına sahip olması, sosyal ve siyasal yapının stabil olması nedeniyle üst sıralarda yer aldı. Listenin 4’üncü sırasındaki kent Münih

Dünyanın en yaşabilir şehirleri sıralamasında kendine hep üst sıralarda yer bulan Auckland, Yeni Zelanda’nın kuzey adasında yer alıyor.

İlk üç değişmedi

Mercer’in araştırmasında geçen yılki ilk üç değişmedi. İsviçre’nin Zürih kenti listenin ikinci sırasında.

Avusturya başkenti Viyana son yedi yıl olduğu gibi bu yıl da listenin zirvesinde yer aldı.

230 büyük kentin değerlendirmeye alındığı listede İstanbul 122'incilikte, yaşam kalitesi en kötü kent olarak ise Irak’ın başkenti Bağdat listenin son sırasında yer aldı.