Dünya turizminde Türkiye 6'ncı sırada

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Dünya Turizm Organizasyonu (UNWTO) verilerine göre Türkiye\'nin 1 milyar 322 milyon insanın seyahat ettiği 2017 yılında en çok turist çeken 6\'ncı ülke olduğunu açıkladı. Türkiye\'ye gelen turistin yüzde 55\'i deniz-kum-güneşi tercih etti.

AKTOB\'un, şubat ayının değerlendirildiği toplantısında sektör temsilcileri bir araya geldi. Toplantıya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ile sektörden çok sayıda isim katıldı.

1 MİLYAR 322 MİLYON TURİST

Toplantıda AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, UNWTO\'un 2017 yılına ilişkin dünya turizm verilerini paylaştı. 2016\'da 1 milyar 239 milyon kişi seyahat ederken, 2017\'de turizm pastasının yüzde 7 büyüdüğünü açıklayan Erkan Yağcı, dünyada seyahat eden kişi sayısının 83 milyon daha artarak 1 milyar 322 milyona yükseldiğini söyledi.

HAVAYOLU VE KIYI TATİLİ

Bu turistlerin yüzde 55\'inin havayolu, yüzde 39\'unun karayolunu, yüzde 4\'ünün deniz, yüzde 2\'sinin de demiryolunu tercih ettiğini dile getiren Erkan Yağcı, yüzde 53\'ünün deniz-kum-güneş gibi kıyı tatilini, yüzde 27\'sinin arkadaş ziyareti, sağlık ve inanç turizmi ve diğer, yüzde 13\'ünün iş amaçlı seyahat ettiğini açıkladı. Yağcı, Türkiye\'ye gelenlerin ise yüzde 55\'inin deniz-kum-güneşi tercih ettiğini söyledi.

EN ÇOK TURİST FRANSA\'YA GİTTİ

2017\'deki dünya turizm hareketliliğinde en çok turist çeken ülkeleri de paylaşan Erkan Yağcı, Türkiye\'nin bu yıl dünyada en çok turist çeken ülkeler sıralamasında 6\'ncı olduğunu kaydetti. Fransa\'nın 2017\'de ilk defa 90 milyona yaklaştığını belirten Yağcı, bir önceki yıla göre yüzde 7.6 artışla 88.9 milyon turist sayısıyla Fransa\'nın dünyada en çok turist ağırlayan ülke olduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE DÜNYA 6\'NCISI

Yüzde 8.7 artışla İspanya\'nın 82.2 milyon turistle ikinci sırada olduğunu belirten Yağcı, üçüncü ABD\'nin yüzde 3.6 düşüşle 72.9 milyon, dördüncü Çin\'in aynı düzeyde 59.3 milyon, beşinci İtalya\'nın yüzde 10 artışla 57.8 milyona turiste ulaştığını dile getirdi. Türkiye\'nin ise bu sıralamada 6\'ncı olduğunu belirten AKTOB Başkanı Yağcı, yüzde 31.7 büyümeyle 39.9 milyon turist ağırlandığını dile getirdi. Türkiye\'nin ardından dünya turizm sıralamasında 39.3 milyonla Meksika, 38.7 milyonla İngiltere, 37.6 milyonla Almanya, 34.7 milyonla Tunus ilk 10\'da yer alıyor.

KİŞİ BAŞI HARCAMA 630 DOLAR

Türkiye\'nin 2016\'da turist başına ortalama harcama oranının 633 dolar, 2017\'de ise 630 dolar olduğuna da dikkat çeken Erkan Yağcı, \"2017, 2016 gibi çok kötü geçen bir yılın ardından toparlanma açısından iyi geçti ancak fiyat anlamında aynı seviyelerde kaldık. Türkiye olarak bizim kişi başı turist harcama ortalamamızı 1000 dolar seviyelerine çıkarmamız gerekiyor. 2018 ve 2019\'da 2014 yılı satış kontratlarına geri dönmemiz gerekiyor ki sürdürülebilirliğimizi koruyalım\" dedi.

ERKEN REZERVASYONDA YÜZDE 60-80 ARTIŞ

Türkiye\'nin 2016 ve 2017 yıllarında yaşadığı sorunlar nedeniyle diğer pazarlara yönelen turistlerin bu yıl güçlü bir şekilde geri dönüşünün beklendiğini de vurgulayan Erkan Yağcı, \"Örneğin Almanya pazarında yüzde 60-80 arasında erken rezervasyon artışı var. Avrupa\'nın bu kadar güçlü geri dönüşü ve bu rakamların mart ve nisan aylarında da devam etmesi sezon açısından çok önemli\" dedi.

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