Dünya ticaretinin hâkimi Çin



Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) açıkladığı yeni istatistiğe göre Çin ihracat mallarının yüzde 12,3 olan küresel pazar payı, 2015 yılında yüzde 13,8'e çıktı. Bundan daha yüksek bir orana en son ABD, 1968 yılında ulaşmıştı.

Ekonomi uzmanları Çin'in bu başarıyı yakalayabileceğine ihtimal vermiyordu. Buna gerekçe olarak ülkede dolar bazında işçilik maliyetinin son on yılda beşte bir oranında yükselmesi gösteriliyordu. Çin'in o nedenle pazar payını, işçilik maliyetinin daha düşük olduğu Vietnam karşısında yitireceği tahmin ediliyordu.

Danimarka menşeli bir gümüş ürünleri firmasının Çin'deki genel müdürü olarak görev yapan Frederik Guitman “Çin ikame edilemez” diyor. Üretimde güvenilirliğin en az işçilik maliyeti kadar önemli olduğunu belirten Guitman “Bunun yapılması 45 gün sürer diyorlarsa, o zaman o iş 45 günde biter” diye konuşuyor.

İhracat şampiyonu Çin bir yandan uluslararası ortama olan bağımlılığını iç talebi artırarak azaltma hedefi güdüyor. Bir yandan da ihracatçı firmalara desteğini artıran hükümet, bu hafta içinde bir düzenleme yaptı. Düzenleme bankaların kredi verme konusunda teşvik edilmesini ve başta makine üreticileri olmak üzere belli firmalara vergi indirimi öngörüyor.