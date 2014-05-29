Dünya şişmanlıyor



Washington Üniversitesi'nden uzmanların yaptığı ve İngiliz 'The Lancet' dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçları, şişmanlığın ülkelere göre dağılımını ortaya koydu.

180 ülkenin verileri karşılaştırılarak yapılan araştırmayı yürüten uzmanlar, sonuçlar nedeniyle kaygılı olduklarını belirtti. Zira 'beden kitle endeksi' (BMI) baz alınarak yapılan hesaplamalarda, 2013 yılında dünya genelinde 2 milyar 100 milyon kişinin aşırı kilolu olduğu tespit edildi. Bu rakamın 1980 yılında 857 milyon olduğuna ve dünya nüfusundan daha hızlı oranda arttığına dikkat çekildi.

Boy ve kilo değerlerine göre hesaplanan 'beden kitle endeksi' 25-29,9 arasında olan kişiler 'aşırı kilolu', 30-40 arasında olan kişiler 'obez', 40 ve üzeri ise 'ileri derecede obez' olarak kabul ediliyor.

Araştırmayı yürüten Washington Üniversitesi'ne bağlı Amerikan Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün (IHME) direktörü Christopher Murray, "Obezlik, dünyanın her tarafında, her yaş ve gelir düzeyinden insanı etkileyen bir sorun" dedi.

ABD başı çekiyor

Araştırmaya göre, vücut kitle endeksi 30'un üzerinde olanların sayısının en fazla olduğu ülke ABD. Ancak uzmanlar, Mısır, Suudi Arabistan ve Umman gibi Ortadoğu ülkelerinde de aşırı kiloluların sayısının son üç yılda hızlı bir artış kaydettiğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar, şişmanlık konusunda kalkınmış ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında çarpıcı bir fark olmadığını da belirtti. Buna göre, aşırı kiloluların en fazla olduğu ülkelerin başında ABD, Çin, Hindistan ve Almanya geliyor.

Araştırmaya göre Almanya'da çocuk, genç ve genç yetişkinlerden her beş kişiden biri aşırı kilolu ve her 20 kişiden biri de obez. Araştırmaya göre, Almanya'da erkeklerin yüzde 64'ü, kadınların da yüzde 49'unun aşırı kilolu.

Uzmanlar, özellikle de çocuk ve gençlerde kilo ve şişmanlığın artmış olmasından endişe ediyor. Çocukların kilo ve şişmanlık nedeniyle şeker, kardiyövasküler hastalıklar ve çeşitli kanser çeşitleri riski altında olduklarına dikkat çekiliyor.