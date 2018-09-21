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Spor

Dünya şampiyonu güreşçi elden kaçtı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -  AKHİSAR Belediyespor'un Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 60 kilogran grekoromen stilde üçüncü kez şampiyon olan, kariyerinde 5 de Avrupa Şampiyonluğu bulunan 17 yaşındaki Kerem Kamal'ı Pendik Belediyespor'a kaptırdığı or

21 Eylül 2018 16:57

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - 
AKHİSAR Belediyespor\'un Dünya Gençler Güreş Şampiyonası\'nda 60 kilogran grekoromen stilde üçüncü kez şampiyon olan, kariyerinde 5 de Avrupa Şampiyonluğu bulunan 17 yaşındaki Kerem Kamal\'ı Pendik Belediyespor\'a kaptırdığı ortaya çıktı. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde güreşe başlayan ve daha sonra Akhisar Belediyespor\'a geçen genç sporcunun 100 bin TL karşılığında yeni kulübüne transfer olduğu iddia edildi. Kerem Kamal, 2020 Tokyo Olimpiyatları\'nda ülkemizin en büyük madalya umutlarından olarak görülüyor.

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