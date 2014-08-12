Dünya Sağlık Örgütü’nden Ebola açıklaması



Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, Ebola ile mücadelede testleri henüz tamamlanmamış ilaçların kullanılmasının etik olup olmadığı konusunu görüşmek üzere Cenevre'de bir toplantı düzenledi. Uzmanlar, oy birliğiyle söz konusu ilaçların tedavi ve tedbir amaçlı kullanılmasını tavsiye etti. Batı Afrika ülkelerini etkisi altına alan Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1000'i aştığı bildiriliyor.

DSÖ uzmanları, ilaçların kullanılmasından önce hastaların durum hakkında kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmesini ve tedaviye başlanmadan önce de onaylarının alınmasını istedi. Aynı zamanda, tedavi sürecinin yakından izlenmesi ve belgelenmesi de talep edildi.

Umutlar ZMapp'e bağlandı

Şu ana kadar Ebola tedavisinde kullanılan testleri tamamlanmış ve lisans verilmiş bir ilaç bulunmuyor. Çok sayıda ilaç şirketi, tedavi konusunda iyimser bir tablo sunan ilaçlar üzerinde çalışıyor. Ebola salgınında ölümlerin hızlı bir şekilde artması nedeniyle çok sayıda devlet henüz lisans almamış ilaçların kullanılması çağrısında bulunmuştu. ABD hükümeti ile Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Liberya'da "ZMapp" adlı ilacın tedavide kullanılmasını onayladı. Liberya Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf'ın ofisinden yapılan açıklamada da ilacın iki gün içerisinde ülkeye gelmiş olacağı belirtildi.

“ZMapp”, ABD'de Ebola virüsünün bulaştığı iki sağlık görevlisi üzerinde kullanılmış ve hastalar iyileşme belirtileri göstermişti. İlacın Liberya'da virüsü kapan İspanyol rahibin tedavisinde de kullanılması amaçlanmış, ancak rahip ilaç henüz yolda iken hayatını kaybetmişti.

Özellikle Liberya, Gine ve Sierra Leone'yi etkisi altına alan virüse Nijerya'da da rastlanmış olması endişeleri artırıyor.