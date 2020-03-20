Dünya Sağlık Örgütü'nden gençlere uyarı: Yenilmez değilsiniz, Koronavirüs sizi de haftalarca hastanelik edebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin farklı ülkelerden gelen verilerin, hastaneye kaldırılanların ciddi bir bölümünün 50 yaşın altındaki kişilerden oluşturduğunu ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Bugün, genç insanlar için bir mesajım var; sizler yenilmez değilsiniz. Bu Koronavirüs sizi de haftalarca hastanelik edebilir, hatta öldürebilir" uyarısında bulundu.

Gençlere seslenen DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, gençlerin virüse görünmez olmadığını hatırlattı ve 50 yaşın altındakilerin de ciddi şekilde rahatsızlanabileceğini hatta hastalığın ölümle sonuçlanabileceğini söyledi.

Covid-19 ile ilgili açıklanan istatistikler, en ağır risk grubunundakilerin 70 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunanların olduğunu gösterse dahi hayatını kaybedenler veya hastaneye kaldırılanlar arasında gençler de bulunuyor.

Virüsün kendileri için bir tehlike olmadığını düşünen gençlerin önlem almaması, taşıyıcı olup başkalarına bulaştırabilecekleri gerçeğini değiştirmiyor.

Konuşmasında bu noktaya da değinen Tedros gençlere seslenerek, "Siz hastalanmasanız bile, nereye gittiğinizle ilgili tercihleriniz başkaları için ölüm kalım meselesi olabilir" ifadelerini kullandı.

DSÖ Başkanı ayrıca Koronavirüs'ün çıkış noktası olan Çin'in Wuhan kentinde yeni vakaların görülmemesinin tüm dünya için umut verici bir gelişme olduğunu söyledi.