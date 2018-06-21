Dünya Kupası'nda günün programı

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, 21 Haziran Perşembe günü C ve D gruplarında oynanacak 3 maçla devam edecek.
Günün ilk maçında Danimarka ile Avustralya, C Grubu'nun ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Samara Arena'da oynanacak mücadele 15.00'te başlayacak.
İkinci maçta ise, C Grubu'nun ikinci grup maçlarının son karşılaşması olan Fransa - Peru mücadelesi Ekaterinburg (Central) Arena Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak.
Günün son maçı ise D Grubu'nda yer alan Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. 2018 FIFA Dünya Kupası gruplarında D Grubu'nun ilk ikinci maçı olan karşılaşma, Nizhny Novgorod Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.
Dünya Kupası'nda güncel skorlar
A Grubu
Rusya 5-0 Suudi Arabistan
Mısır 0-1 Uruguay
Rusya 3-1 Mısır
Uruguay 1-0 Suudi Arabistan
B Grubu
Fas 0-1 İran
Portekiz 3-3 İspanya
Portekiz 1-0 Fas
İran 0-1 İspanya
C Grubu
Fransa 2-1 Avustralya
Arjantain 1-1 İzlanda
D Grubu
Peru 0-1 Danimarka
Hırvatistan 2-0 Nijerya
E Grubu
Kosta Rika 0-1 Sırbistan
Brezilya 1-1 İsviçre
F Grubu
Almanya 0-1 Meksika
İsveç 1-0 Güney Kore
G Grubu
Belçika 3-0 Panama
Tunus 1-2 İngiltere
H Grubu
Kolombiya 1-2 Japonya
Polonya 1-2 Senegal