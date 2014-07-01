Dünya Kupası'nda 1 Temmuz programı

2014 Dünya Kupası 2. tur maçlarında bugün Arjantin-İsviçre ve Belçika-ABD karşı karşıya gelecek.



Bu iki karşılaşmayla Dünya Kupası'nda ikinci tur mücadeleleri de sona erecek ve çeyrek final maçlarına geçilecek.

Arjantin-İsviçre

2014 FIFA Dünya Kupası ikinci turunda eşleşen Arjantin ile İsviçre, tarihlerinde 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülkenin önceki karşılaşmalarında Arjantin'in rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. "Tangocular", İsviçre karşısında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet aldı, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Arjantin'in 14 golüne, İsviçre 3 golle karşılık verebildi.

Maçın hakemi İsviçreli Eriksson

Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Sao Paulo Arena'da oynanacak ikinci tur karşılaşması yarın TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadelede İsveçli hakem Jonas Eriksson düdük çalacak.

Eriksson'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Mathias Klasenius ve Daniel Warnmark yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Norveç'ten Svein Oddvar Moen üstlenecek.

Dünya Kupası'nda 2. kez karşı karşıya gelecekler

Arjantin ile İsviçre, Dünya Kupası arenasında ikinci randevularına çıkacak.

Turnuvadaki ilk karşılaşmalarında, İngiltere'nin evsahipliğinde düzenlenen 1966 FIFA Dünya Kupası'nda kozlarını paylaşan iki takımın grup mücadelesi Arjantin'in 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu iki ülke özel maçlarda ise 5 kez mücadele etti. "Tangocular", 1980'de konuk ettiği rakibini 5-0 mağlup ederken, diğer 4 karşılaşma İsviçre'nin evsahipliğinde oynandı.

1984'teki mücadeleden 2-0 galip ayrılan Arjantin olurken, 1990 ve 2007'deki maçlar 1-1 beraberlikle sona erdi. İki takımın son olarak 2012'de oynadığı maç ise 3-1 Arjantin'in üstünlüğüyle bitti.

2. tura nasıl geldiler?

F Grubu'nda 3'te 3 yaparak 9 puan toplayan Arjantin, Nijerya'nın önünde lider olarak ikinci tura yükseldi.

Grupta Bosna Hersek'i 2-1, İran'ı 1-0 ve Nijerya'yı 3-2 yenen Güney Amerika temsilcisi, 6 gol atıp 3 gol yedi. Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, grup aşamasında kaydettiği 4 golle takımının başarısında önemli rol oynadı.

E Grubu'nu 6 puanla Fransa'nın ardından ikinci tamamlayan İsviçre, Ekvador'u 2-1, Honduras'ı 3-0 yendi. Fransa'ya 5-2 kaybeden Avrupa temsilcisi, grupta 7 gol atıp 6 gol yedi. İsviçre'de rakip fileleri üç kez havalandıran Xherdan Shaqiri, takımın en golcü ismi oldu.

Belçika-ABD

2014 FIFA Dünya Kupası ikinci turunda eşleşen Belçika ile ABD, tarihlerinde 6. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımlarının aralarında oynadığı 5 maçta Belçika'nın 4 galibiyeti bulunuyor. ABD ise rakibi karşısında tek galibiyet elde edebildi. Belçika'nın 8 golüne, ABD 5 golle karşılık verdi.

Maçın hakemi Cezayirli Haimoudi

Brezilya'nın Salvador kentindeki Fonte Nova Arena'da yarın TSİ 23.00'te oynanacak ikinci tur karşılaşmasında Cezayirli hakem Djamel Haimoudi düdük çalacak. Haimoudi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Abdelhak Etchiali ve Fas'tan Redouane Achik yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Tahiti'den Norbert Hauata üstlenecek.

Dünya Kupası'nda 84 yıl sonra rakipler

Belçika ile ABD, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez birbirlerine rakip oldu. İki takım turnuvada 84 yıl önce karşı karşıya geldi. 1930'da Uruguay'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'nda grup aşamasında karşılaşan iki ülkenin mücadelesi, ABD'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Belçika ile ABD, 1930'daki bu mücadelenin ardından tekrar karşılaşmak için 65 yıl bekledi. Evsahipliği yaptığı özel maçlarda 1995 ve 2011'de rakibini 1-0'lık skorlarla geçen Belçika, 1998'de 2-0'lık galibiyet elde etti. Avrupa temsilcisi, son olarak 29 Mayıs 2013'te ABD'de oynanan özel maçta rakibini 4-2 mağlup etti.

İkinci tura nasıl geldiler?

H Grubu'nda 3 maçını da kazanarak 9 puan toplayan Belçika, Cezayir'in önünde ilk sırayı alarak zorlanmadan ikinci tura yükseldi.

Grupta Cezayir'i 2-1, Rusya ve Güney Kore'yi 1-0 yenen Belçika, 4 gol atıp, 1 gol yedi. Jan Vertonghen, Divock Origi, Dries Mertens ve Marouane Fellaini, Belçika'nın gollerine imza atan isimler oldu.

G Grubu'nda Almanya'nın gerisinde kalan ABD, topladığı 4 puanla Portekiz'in önünde averajla ikinci sırayı aldı.

Grup aşamasında Gana'yı 2-1 mağlup eden ABD, Portekiz ile 2-2 berabere kaldı, Almanya'ya ise 1-0'lık skorla boyun eğdi. ABD adına 2 gol kaydeden Clint Dempsey, takımının en golcü ismi olarak göze çarptı.