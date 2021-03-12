Dünya Kitap ödülleri açıklandı

Dünya Kitap tarafından bu yıl 28. kez verilecek "Yılın En İyileri Ödülleri"nin sahipleri belli oldu. Seçici kurullar kitap dünyasında 5 kategoride 10 ödül belirledi. Ödüller, önümüzdeki aylarda yapılacak törenle kazananlara takdim edilecek. Selim İleri’nin "Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun" kitabına "Yılın Telif Kitabı" ödülünün verilmesini kararlaştırdı.

Başar Başarır, Doğan Hızlan, Faruk Şüyün, Metin Celâl ve Yekta Kopan’dan oluşan 2020 Dünya Kitap Yılın Telif, Çeviri kitapları ve Yayınevi Seçici Kurulu, oy birliği ile Selim İleri’nin Everest Yayınları'ndan çıkan, "Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun" kitabına "Kendine has anlatımıyla türler arası ve metinler arası ilişkiler kurarak roman sanatına getirdiği açılımla edebiyatımızın büyük bir değerini, Tanpınar’ı bir roman kahramanı olarak hassasiyetle ele alıp, derinlemesine inceleyerek en bilinmedik yönlerini değerlendirişindeki ustalık" nedeniyle Yılın Telif Kitabı ödülünün verilmesini kararlaştırdı.

Çeviri ödülü Adnan Özer'e

Aynı Seçici Kurul, Adnan Özer’in Pablo Neruda’dan çevirdiği “Evrensel Şarkı / Canto General” (Can Yayınları) kitabına “Eski destansı şarkıların izini sürerek Latin Amerika tarihini anlatan 15 bölüm, 231 şiir ve 15 binden fazla dizeden oluşan 552 sayfalık Pablo Neruda’nın başyapıtı Canto General’i büyük bir emek vererek İspanyolcadan Türkçeye kazandırması nedeniyle” Yılın Çeviri Kitabı ödülünün verilmesini yine oy birliğiyle kararlaştırdı.

Yılın Yayınevi ödülünün sahibi ise aynı seçici kurulun oy çokluğu ile Vakıfbank Kültür Yayınları olarak belirlendi.

Yılın İş Dünyası Kitabı ödülü Mahfi Eğilmez'in oldu

Alp Orçun, Didem Eryar Ünlü, Faruk Şüyün, Fatoş Karahasan, Handan Sema Ceylan, Mustafa Kemal Çolak, Osman Saffet Arolat, Rüştü Bozkurt ve Vahap Munyar’dan oluşan "İş Dünyası" Kitapları Seçici Kurulu oy birliği ile Mahfi Eğilmez’in “Türkiye Ekonomisi” (Remzi Kitabevi) kitabını, Yılın İş Dünyası Kitabı olarak ödüle değer buldu.

Yine aynı Seçici Kurul, Kaya Erdem’in “Neden Başaramıyoruz? - Demokratik Bir Türkiye” (Doğan Kitap) kitabına ise Yılın İş Dünyası Tarihine Tanıklık Eden Kitabı ödülünün verilmesini yine oy birliği ile kararlaştırdı.

Polisiye ödülü Yaprak Öz'ün

Adnan Özer, Erol Üyepazarcı, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve Sevin Okyay’dan oluşan 2020 Dünya Kitap Yılın Polisiye Kitabı Seçici Kurulu oy birliği ile Yaprak Öz’ün “Villa Şakayık/Bir Yıldız Alatan Macerası” (Oğlak Yayınları) kitabına "Yılın Polisiye Kitabı" ödülü verilmesini kararlaştırdı.

Yine aynı Seçici Kurul, Nihal Orhan’ın “Çaylak” (Alfa Yayınları) kitabına ise “gündelik hayatın ayrıntılarının polisiyeyle harmanlanan yapısı ve uzmanlık içindeki acemiliği öne çıkaran dikkat çekici üslûbu sebebiyle” yine oy birliğiyle Polisiye İlk Kitap Ödülü verilmesini kararlaştırdı.

Yılın Gastronomi Kitabı ödülü Artun Ünsal'a verildi

Ahmet Örs, Faruk Şüyün, Mehmet Yaşin, Osman Serim ve Zeynep Kakınç’tan oluşan 2020 Dünya Kitap Yılın Gastronomi Kitabı Seçici Kurulu oy birliği ile Artun Ünsal’ın “İktidarların Sofrası” (Everest Yayınları) kitabına Yılın Gastronomi Kitabı ödülünün verilmesini kararlaştırdı.

Kurumsal Yayınevi Ödülü; Sabri Ülker Vakfı Yayınları'nın oldu

2020 Yılın Kurumsal Yayınevi ödülü ise “Çocuk Kitapları, Akademik ve Popüler Bilim kategorilerinde Türkiye’den ve dünyadan referans eserleri okurlarla buluşturması, özellikle çocuklara yönelik kitaplara ağırlık vermesi, bir yıldan daha az bir sürede bir milyonun üzerinde kitabı çocuklarla buluşturması nedeniyle” Sabri Ülker Vakfı Yayınları’nın oldu...